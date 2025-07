‘Que su ética decida’: Oposición en el Senado evita pedir renuncia de Adán Augusto López

La oposición en el Senado dejó que sea la ética del senador Adán Augusto López Hernández la que le haga decidir si bajarse de la coordinación parlamentaria de Morena y de la presidencia de la Junta de Coordinación Política, ante el escándalo de su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez, quien tiene una orden de aprehensión por presunto huachicol.

“Creo ahí que ya le tocará igual al senador a Adán Augusto dar su propia postura, lo que deba él hacer. Finalmente, los funcionarios públicos estamos al escrutinio de las y los mexicanos.

“Conforme sigan las investigaciones, el senador tendrá que hacer lo que también le corresponda tanto en lo jurídico como también en lo político”, dijo Mayuli Martínez Simón, vicecoordinadora de la bancada del PAN en el Senado, en entrevista previa a la sesión de la Comisión Permanente.

¿Cuál es la postura del PRI sobre el caso de Adán Augusto?

La priista Carolina Viggiano Austria se pronunció en el mismo sentido.

“Es un asunto de su bancada, ellos tienen sus principios que tendrán que revisar. No puedo emitir una opinión sobre su postura, y que sean congruentes”.

Se le resaltó que si ante la apertura que ha mostrado para colaborar con las autoridades debería pedir licencia.

“No podría hablar por él para decir si podría pedir o no (licencia), es un tema que pasa por la ética”.

Las senadoras coincidieron en que es difícil de creer la postura del líder de Morena de que desconocía el actuar de su exsecretario de seguridad.

“Es difícil de creer, simple y sencillamente porque el presidente (Andrés Manuel López Obrador) dijo que un presidente sabe todo, el presidente lo sabía. Es su tierra, tiene amigos, familia, me parece que quien más estaba obligado a saber las cosas es el presidente de la República. Ahí el presidente López Obrador es un enorme responsable. Hoy está ahí su hermano, ojalá no sea una revancha de grupos políticos”, agregó Viggiano Austria.

Martínez Simón resaltó que si el caso estuviera en la oposición, la postura del oficialismo sería otra.

“Es que hemos escuchado una serie de planteamientos que no son, por supuesto, creíbles, es decir, inclusive la propia presidenta lo ha señalado con otros gobiernos.

“O sea, yo nada más quiero decir, si esto lo estuviera haciendo en un gobierno de oposición, si estuviera el PAN gobernando, estarían aquí todos los legisladores y todo Morena diciendo que cómo era posible que no supiera la autoridad o en este caso el gobernante en turno”.

Noroña defiende inocencia de Adán Augusto

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva, se mantuvo en la defensa.

¿Por qué va a pedir licencia si no hay ningún proceso en contra de él? Todavía no detienen al exjefe de la policía. Y, por lo tanto, no se aplica a fondo en esa indagatoria lo que va resultando.

“Reitero, inclusive para derivar una responsabilidad política, pues debe haber un señalamiento de una acusación concreta. Vamos a esperar, aunque todo incrimina al exfuncionario que está prófugo y que pidió un amparo que se le negó”.

Acusó que la oposición lo quiere hacer “cachitos”.

López Hernández sí se presentó a la sesión de la Comisión Permanente; en la sesión del pasado miércoles, cuando el tema comenzó a escalar, se ausentó.