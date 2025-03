Revés para Beatriz Pagés: Tribunal Electoral le ordena pagar multa por mensajes de odio contra Sheinbaum

¡No se salvó! La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la sentencia contra Beatriz Pagés Llergo Rebollar por difundir imágenes, símbolos y expresiones de odio y discriminación contra la presidenta Claudia Sheinbaum.

En su resolución, la Sala Regional Superior se mantuvo firme respecto a la multa de siete mil 780 pesos impuesta a Pagés y a la revista Siempre! desde diciembre de 2024, señalando que la periodista y el medio que dirige publicaron una portada que equiparaba a la mandataria con el nazismo.

¿Qué decía la publicación de Pagés contra Sheinbaum?

Dicha portada, publicada en diciembre de 2023, incluía una silueta de la entonces candidata a la Presidencia por Morena, Claudia Sheinbaum, con una banda de esvásticas nazis y la leyenda: “No permitamos que gane”.

La Sala Especializada concluyó que las imágenes y las frases denunciadas se dieron en el contexto del proceso electoral 2023-2024 y representaban “una crítica u opinión muy dura no amparada en la libertad de expresión, pues asimiló al partido y a la candidata con el movimiento nazi."

“Ello, pudo generar la difusión de información inexacta que también pudo impactar a la ciudadanía al momento de emitir su voto.”, señaló el organismo.

Pagés había intentado invalidar la sanción que le fue impuesta en 2024; sin embargo, la Sala Superior desechó la impugnación y determinó la existencia de la infracción derivada de la emisión y la difusión de la portada de la revista “Siempre. Presencia de México” ejemplar número 3678, año LXX y de su contenido editorial.

“No se puede amparar en la libertad de expresión”, señala magistrada

La resolución fue votada por la mayoría con excepción del voto en contra del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

Durante la discusión, la magistrada Janine Otálora Malassis recalcó que la portada de Siempre! no podía ampararse en la libertad de expresión, pues no entraba en los estándares de la crítica que, “por más exagerada, polémica, incómoda, e incluso, inapropiada que sea, no solo es bienvenida, sino también deseable”.

La magistrada indicó que los elementos contenidos en la portada imprimen a la publicación de una connotación “antisemita no protegida”, manifestaciones que dijo “no tienen cabida en el debate y se erigen como límites legítimos a la libertad de expresión”.

Otálora destacó el hecho de que la presidenta Claudia Sheinbaum “es una persona de origen judío, parte de cuya familia fue exterminada en los campos de concentración nazi“, por lo que se pronunció por confirmar la sentencia de la Sala Especializada.

La magistrada Otálora pidió confirmar la sentencia contra Pagés y la revista Siempre! al considerar que la publicación no tiene cabida en el debate de la libertad de expresión.

¿Qué dijo Beatriz Pagés sobre la portada alusiva a Claudia Sheinbaum?

Tras las críticas a la portada por parte de académicos, intelectuales y políticos, Beatriz Pagés se defendió al argumentar que no era su intención arremeter contra la comunidad judía, sino alertar sobre el autoritarismo.

“El propósito fue- como lo dice con toda claridad el editorial- oponernos al régimen autoritario que gobierna el país, que de consolidarse en el 2024 pondría en riesgo las libertades y derechos humanos de todos, incluso de quienes han hecho de la portada una interpretación sesgada e interesada”, publicó posteriormente.

Aunque la revista Siempre! cambió la imagen, Pagés continuó con las descalificaciones hacia la mandataria al llamarla “hiena con piel de oveja” y “comunista embozada”, comparando continuamente al partido Morena con las fuerzas militares de la Alemania nazi.