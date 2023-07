‘MC será víctima de Dante Delgado’: Beatriz Pagés hace llamado al partido naranja

Colectivos de la sociedad civil “hacemos un nuevo llamado” a la dirigencia nacional del partido Movimiento Ciudadano (MC) “a contribuir a la unidad de la oposición para salvar al país de un régimen autocrático y aliado del crimen organizado”, convocó Beatriz Pagés.

Desde la agrupación civil Sí por México, la expriista reconoció que “Dante Delgado -fundador y dirigente nacional de MC, y también exmilitante del PRI- es uno de los políticos más hábiles y experimentados, astuto calculador e informado. Por eso la pregunta: ¿hacia dónde vas Dante y hacia dónde quieres llevar a México?”, cuestionó.

“El dirigente de MC ha decidido ir por separado y la sociedad se pregunta ¿por qué?, ¿por qué tomar decisiones que sólo benefician a Morena y a un régimen autocrático, aliado del crimen organizado?”, remarcó.

Advirtió que “MC, como el PAN, el PRI o el PRD, son víctimas de su pasado y de sus dirigencias. No hay partidos puros ni perfectos, ninguno puede presumir superioridad moral”, enfatizó.

También cuestionó “¿cuál es la apuesta Dante? La ciudadanía no entiende tu actitud, está confundida. No puede procesar el aislamiento de MC. La gente no rechaza la alianza, no la ve como un Titanic, sino como ese trozo de madera que puede salvar a la nación, sabe que la unidad de todo y de todos es decisiva para derrotar al régimen”, aseguró la exdiputada federal del PRI.

Estimó que “el argumento de que la alianza no sirve sólo es útil a un gobierno que divide para ganar. ¿Por qué no aceptar siquiera estar en la mesa para dialogar? ¿Qué puede haber de intransitable cuando se trata de evitar el desmoronamiento de la democracia”.

Alertó que “como lo adelantó Porfirio Muñoz Ledo, que están preparando un golpe electoral; sabes que sólo con la unión de todas las fuerzas democráticas se puede liberar a un país de la servidumbre. No se trata de salvarle la vida al PRI o al PAN, no es la alianza lo que está en riesgo, eso sería lo de menos”.

“La vida, Dante, te ha colocado al filo de la historia y hoy sólo puedes tomar dos decisiones: contribuir a la unidad o bien colaborar con quienes llevan cinco años tratando de hacer de México un Titanic”, subrayó Beatriz Pagés.