Casa Blanca envía ‘poema’ a migrantes en San Valentín: ‘Ven aquí ilegalmente y te deportaremos’

¿Poema o amenaza a migrantes? La Casa Blanca envió un mensaje por el Día del Amor y la Amistad a las personas que intenten cruzar ilegalmente a Estados Unidos.

En sus redes sociales, la administración de Donald Trump compartió una imagen alusiva al Día de San Valentín, con las caras de Donald Trump y el zar de la frontera, Tom Homan.

En esta publicación lanzó el siguiente mensaje a migrantes: “Rosas are red, violets are blue, come here ilegally and we”ll deport you". En español se traduce a “Las rosas son rojas, las violetas son azules, ven aquí ilegalmente y te deportaremos”.

“Feliz Día de San Valentín”, añadió en su mensaje la Presidencia estadounidense, que desde el pasado 20 de enero está en manos del líder republicano.

Trump prometió en su campaña electoral llevar a cabo la mayor deportación de migrantes en la historia del país y Homan es el encargado de implementar su política.

Por esta razón, Donald Trump aumentó la presencia militar en la frontera con México, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional autorizo el arrestos de migrantes en escuelas e iglesias y, entre otras medidas, se han comenzado a utilizar aviones militares para repatriar a personas sin estatus legal.

La Base Naval de Guantánamo (Cuba), que Estados Unidos habilitó para retener a sospechosos de terrorismo yihadista tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, se ha utilizado además para enviar a algunas de esas personas.

Además, más de 100 migrantes, todos ellos de nacionalidad venezolana, han han sido mandados a esa instalación militar.

El Ejecutivo republicano prometió enviar allí exclusivamente a “los peores”, una calificación que engloba a criminales violentos y miembros de pandillas.

México ha recibido más de 13 mil migrantes desde que Trump asumió la Presidencia

El Gobierno de México ha recibido a 13.455 migrantes deportadas desde que comenzó el 20 de enero el nuevo Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, incluyendo a 2 mil 970 extranjeros.

Apenas el viernes 7 de febrero, Claudia Sheinbaum había revelado que su Gobierno recibió, desde el pasado 20 de enero, cuando Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, a 10 mil 964 migrantes deportados, de los que 2 mil 539 no eran mexicanos.

La presidenta de México recordó que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, realizó una gira por Centroamérica, donde llegó a acuerdos con distintos países de esa región para la “repatriación” de personas desde Estados Unidos.

“Ellos están haciendo vuelos directos a muchos países, a Guatemala, a El Salvador, eso es parte de los acuerdos que ellos tomaron”, señaló.

Sin embargo, dijo que su Gobierno por razones humanitarias está recibiendo a personas que no son mexicanas y son ellos quienes deciden si desean quedarse en México o regresar a su país de origen.

“Ellos de forma voluntaria tienen que decidir si se quedan en México y bajo qué condiciones o son repatriados a sus países”, enfatizó.