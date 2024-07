Familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa confían más en Sheinbaum para resolver el caso: Esto dicen

Sheinbaum justificó que el caso Ayotzinapa no se abordó en campaña “para no politizar un tema tan delicado”. (Cuartoscuro). (Andrea Murcia Monsivais)

Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual primera mandataria del Ejecutivo en México, Claudia Sheinbaum.

Expresaron que están decepcionados del morenista, quien prometió, al inicio de su Gobierno, en 2018, que esclarecería lo que pasó con sus hijos. Sin embargo, y a meses de que termine su sexenio, no se han presentado avances contundentes en las investigaciones.

Por el contario, los padres de los normalistas expresaron que tienes esperanza en el nuevo Gobierno de Sheinbaum, tras reunirse con ella.

¿Por qué los padres de los 43 normalistas tienen esperanza en Sheinbaum?

Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascensio Bautista, otro de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014, comentó a EFE que tienen “esperanza” de que se pueda avanzar en el caso con Sheinbaum, aunque urgió revisar los más de 866 folios que involucran al Ejército mexicano.

“Fue un crimen de Estado y el Estado tiene que resolver el caso Ayotzinapa”, demandó Bautista. Mantienen diferencias con López Obrador.

Vidulfo Rosales, vocero y abogado de los familiares de los estudiantes desaparecidos, dijo, en cuanto a la reunión con Sheinbaum, que se “hicieron dos planteamientos muy generales” para que el caso pueda ocupar “un lugar central” en sus políticas de Gobierno y en su Administración, “dado que no se vio en la campaña”.

Dijo que Sheinbaum justificó que el caso no se abordó en campaña “para no politizar un tema tan delicado”, y se comprometió a diseñar “una ruta” en cuanto asuma la presidencia el próximo 1 de octubre, y a reunirse nuevamente con los padres de los estudiantes, después de esa fecha.

“Más que confianza, con Claudia (Sheinbaum) hay esperanza”, expresó Rosales.

¿Qué piensan los padres de los normalistas sobre el trabajo de AMLO en el caso Ayotzinapa?

Clemente Rodríguez, padre de Cristian Rodríguez, uno de los 43 normalistas, expuso a EFE su desilusión del encuentro con López Obrador en Palacio Nacional, pues consideró que el presidente sigue “cerrado” en su versión de defender a las Fuerzas Armadas.

“Me quedo totalmente insatisfecho, decepcionado, porque no cumplió su compromiso, en su campaña prometió (seguir) las líneas de investigación”, comentó Rodríguez.

“Él (López Obrador) está encerrado en decir: ‘ya es todo lo que tengo, toda la investigación del Ejército, que me han proporcionado, pues no puedo tocarlo porque no tengo nada’, pero sabemos que el Ejército es culpable”, sostuvo el padre activista.

Luego de dialogar con López Obrador, los padres y madres de los normalistas caminaron al Museo de la Ciudad de México, en el centro de la capital, donde sostuvieron una segunda reunión con Sheinbaum, quien se comprometió a “encontrar la verdad” en el caso.

¿Cuáles son las diferencias entre los padres de los normalistas y AMLO?

Rosales expuso ante los medios que “las diferencias” y “puntos discordantes” con el presidente respecto al caso se mantienen.

“Él (López Obrador) tiene una visión de que no hay pruebas contra el Ejército; nosotros decimos que sí. Él tiene una carta, nosotros le hicimos llegar un documento(...) creemos que estamos enfrascados con él, no hay avance medular de la investigación”, expuso Rosales, al salir del encuentro con Sheinbaum.

Estas reuniones se desarrollan en un clima de creciente tensión tras la difusión de una carta en la que López Obrador defendió a las Fuerzas Armadas y acusó a defensores de derechos humanos, organismos internacionales, y periodistas de desprestigiar al Ejército.

En respuesta, los padres de los 43 criticaron al presidente por “engañarlos” y contradecir la conclusión de la Comisión de la Verdad, que en 2022 declaró el caso como un “crimen de Estado” con participación de militares.

Rosales añadió que volverán a reunirse con López Obrador el próximo 27 de agosto para desmenuzar el contenido del documento que le enviaron, después de que el mandatario lo revise.

Con información de EFE.