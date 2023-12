El mensaje de López Obrador por la Navidad: ‘Que los pobres no pierdan la fe de un porvenir’

El último mensaje de Navidad de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México estuvo dirigido a dejar atrás los pleitos y guerras... al menos en las celebraciones de diciembre.

Acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller y el Palacio Nacional como fondo, el mandatario federal pronunció su deseo para los mexicanos.

‘Hoy es Nochebuena y se reafirma el humanismo que existe desde que el ser humano vive en este mundo y, desde luego, el día de hoy se recuerda el nacimiento de Jesús, que también es predicador del humanismo y del amor.

‘Es esta noche para desear mucha felicidad a todas y todos, desear que se mejoren los enfermos, que los que están sufriendo tengan momentos de dicha, que los pobres, los desposeídos, no pierdan nunca la fe, la esperanza de un mejor porvenir, para eso todos los mexicanos, todos los seres humanos luchamos, no sólo estamos pensando en nosotros, pensamos en el prójimo, en los demás. Muchas muchas felicidades a todas a todos. No es esta noche para confrontarnos, para pleitos, mucho menos para la guerra, es para la paz’, señaló López Obrador.

López Obrador anunció que este lunes 25 de diciembre suspendería sus labores para celebrar la Navidad, y retomaría las actividades el martes 26.

‘Presidenciables’ envían mensaje navideño

Este 24 de diciembre, las candidatas a la presidencia por Morena y el Frente Amplio, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, respectivamente, enviaron un tradicional y breve mensaje navideño.

La ‘corcholata’ de Morena compartió el anuncio a través de redes sociales : ‘Bienestar y esperanza para cada familia mexicana, es lo que deseo en esta Nochebuena y Navidad’, señaló.

Mientras Xóchitl, aspirante por el Frente Amplio, expresó: ‘Lo mejor que puedes regalar en estas fechas es una gran sonrisa’.