Familiares de desaparecidos se dicen traicionados por mentiras de 4T

Familiares de personas desaparecidas se dijeron decepcionados de las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador y acusaron a su gobierno de simular y mentir con la nueva metodología para contar a las personas no localizadas.

“Señor Presidente, usted ha repetido miles de veces que la ‘4T’ no miente, no roba y no traiciona. Las familias que tenemos seres amados desaparecidos nos sentimos traicionados por las mentiras que se dijeron durante su conferencia matutina el 14 de diciembre, lo que ahí se declaró nos roba la verdad y la justicia”, advirtieron.

Recordaron que durante años han combatido la indiferencia de los gobiernos del PRI y del PAN sobre el tema. “Su llegada al poder nos dio esperanza de un gobierno humanista, pero banalizar así nuestro dolor, nos decepciona, indigna, lastima, ofende y ante esta tragedia nacional, lo coloca en el mismo sitio inhumano de los gobiernos pasados”, agregaron.

En un comunicado, señalaron que sus familiares desaparecidos no son estadísticas, ni números que se puedan reducir de forma engañosa. “Son seres humanos a quienes les dimos la vida, los amamos, son víctimas de desaparición y cada minuto nos hace falta”.

Consideraron que lo dicho en la conferencia del 14 de diciembre los decepciona, y sus palabras las reciben con desolación, porque evidencian la urgencia de su gobierno por minimizar el peor delito que puede sufrir un ser humano.

“Sus afirmaciones esconden la realidad, representan una agresiva revictimización y estigmatización contra todas las familias que confiamos en usted para buscar a nuestros hijos e hijas”, dijeron.

Asimismo, reprocharon la imposición de Teresa Guadalupe Reyes al frente de la Comisión de Búsqueda y agregaron que en la conferencia de López Obrador se mintió también sobre el tema de los amparos que víctimas interpusieron.

“Lo manifestado en su conferencia viola y descalifica las cifras sobre la cantidad de personas desaparecidas, mediante generalizaciones engañosas”, completaron y acusaron que la ‘4T’ está desmontando y destruyendo lo que se había logrado en materia de búsqueda de personas.

“No se confunda y trate de confundir al pueblo, los familiares de personas desaparecidas no somos un botín político”, aseguraron los familiares de los desaparecidos.