Familia desaparece tras masacre en Texcaltitlán: Fiscalía de Edomex gira 9 fichas de búsqueda

La Fiscalía del Estado de México emitió nueve fichas que incluyen a 4 menores de edad, entre este grupo hay una bebé y se suma una adolescente de 19 años, quienes, junto con sus familiares, se encuentran desaparecidos luego de los acontecimientos violentos del pasado 08 de diciembre en la localidad de Texcapilla, municipio de Texcaltilán.

Las nueve personas que son buscadas pertenecen a una sola familia y viven en la misma comunidad cercana a Texcapilla, de acuerdo con el Programa para la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, Extraviadas o Ausentes (Odisea).

Se trata de Keyli Nataly Huicochea Trinidad, de un año, quien fue vista la última vez en la localidad de “El Capulín, las Lágrimas”, en Texcaltitlán.

En esta misma localidad está desaparecida la pequeña Lucero Huicochea Esquivel, de 13 años. Al igual que el pequeño Edwin Huicochea Esquivel, de 14 años, quien sería el hermano de Lucero.

También se busca al niño Dilan Tadeo Huicochea Trinidad, de 4 años, quien es hermano de Keyli; tampoco se encuentra Ana Teresa Huicochea Esquivel, de 19 años, también hermana de Lucero.

El listado lo completan: Norma Esquivel Ortiz, de 36 años; Nataly Guadalupe Huicochea Esquivel, de 23 años, que es hermana de Lucero, Edwin y de Ana Teresa. También desaparecieron de la localidad de “El Capulín, las Lágrimas”, en Texcaltitlán, Joel Huicochea Arce, de 33 años, y el señor J. Trinidad Huicochea Salcedo, de 67.

La semana pasada, en el mismo poblado de Texcapilla, el secretario de Seguridad del Estado de México, Andrés Andrade Téllez, reconoció que más de 10 personas no estaban localizadas.

“Hay un fenómeno que lo hemos estado corroborando con cada uno de los pobladores y de las familias que es, que mucha gente durante el evento y posterior al evento se fueron de la zona y no han retornado, algunos están retornando y van perdiendo esa calidad de no localizados, pero es muy importante no vulnerar la identidad de esas personas”, puntualizó el funcionario junto a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Sin embargo, el mismo funcionario minimizó el hecho y pidió no replicar datos no corroborados o que “generan psicosis o pánico en la gente”.