Libertad o muerte: Habitantes de Texcaltitlán están dispuestos a defenderse de los criminales

Los pobladores de Texcapilla, en Texcaltitlán, no ‘se achican’ y se mantienen armados de valor, pues aseguran no tenerle miedo a ‘La Familia Michoacana’, incluso, están dispuestos a dar su vida y esperar la muerte en su casa, pero no a abandonar su pueblo.

Esto luego de que el viernes 8 de diciembre, en el campo de futbol de la localidad capturaron, mataron y quemaron a 10 integrantes de este grupo criminal dedicado principalmente a la extorsión en la región sur del Estado de México.

Este lunes, los comuneros dedicados a la siembra de maíz, avena y haba, entre otros cultivos, amanecieron por tercer día consecutivos encerrados en sus viviendas, con negocios, escuelas, la iglesia y la biblioteca pública bajo candado.

“Como les dije, yo sé que van a venir y me van a dar piso, pero con gusto hay que esperarlos, porque como dijo la canción del ‘Asesino’, ¡con gusto voy con mi delito a pagar!, y así ahora, con gusto espero la muerte en mi casa”, exclamó un vecino.

En entrevista con El Financiero, una comunera subrayó que el pueblo está dispuesto a levantarse en armas, hombres y mujeres, “las que estemos dispuestas, nos queremos defender y queremos levantarnos en armas”.

La mujer agregó que pedirán a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, se construya en Texcaltitlán un cuartel militar para darles a sus habitantes más tranquilidad y que estén protegidos por las fuerzas armadas.

“Queremos que se haga aquí una casa, donde los soldados estén aquí, y lo que pediría a ella (a la profesora Delfina) que nos levanten en armas a los hombres y mujeres”.

Foto: Ricardo Guadarrama.

¿Por qué asesinaron a ‘El Payaso’?

Algunos pobladores de Texcapilla refirieron que tienen años de ser víctimas de las delincuencia organizada que predomina en el sur mexiquense, incluso, comentaron que el delincuente apodado ‘El 47′ no cobraba tanto ‘derecho de piso’ como lo sí lo hacía Rigoberto de la Sancha Santillán, ‘El Payaso’, líder de ‘La Familia Michoacana’ asesinado por los pobladores.

Foto: Ricardo Guadarrama.

Denunciaron que ante una mala cosecha de haba y avena, ya no le pudieron cubrir la ‘cuota’ millonaria a ‘El Payaso’. Sostuvieron que el ataque defensivo contra los criminales no fue planeado, sino que se dio al calor del hartazgo por el acoso de este sujeto.

Versiones de los mismos comuneros indicaron que fue una señora de Texcapilla, armada de valor y con un filoso cuchillo, quien acabó con la vida de Rigoberto de la Sancha Santillán.

Gobernadora Delfina Gómez visita Texcaltitlán

Con un fuerte dispositivo de seguridad, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, acudió, poco antes de las 14:00 horas de este lunes 11 de diciembre, al poblado de Texcapilla, en el municipio de Texcaltilán.

Ahí, la mandataria estatal se reunió con comuneros, con quienes dialogó acerca de los hechos del viernes pasado.

Al terminar la reunión con comuneros, la mandataria mexiquense externó que su visita fue para extender su apoyo a los habitantes, “sobre todo moral en lo que se refiere a estos momentos, ya nos hicieron algunas manifestaciones de sus necesidades, obviamente lo que quieren más es seguridad, tienen ese temor de que a lo mejor se vayan nuestras fuerzas (del orden) y que se queden nuevamente en ese riesgo de inseguridad”.

Indicó que se apoyará a la población para superar los hechos violentos que vivieron, así como a los deudos de los cuatro campesinos que fallecieron en el enfrentamiento.

“Se pidió también apoyo psicológico para trabajar con los que vivieron de momento directo este lamentable suceso, por otro lado, también apoyar a nuestros productores para que puedan sacar sus productos, porque tienen también ese temor y por otro lado, también la cuestión de apoyo a la gente necesitada que no tiene a veces que comer y que tenemos a darles un apoyo en lo que se refiere a algunos víveres”.

Las autoridades estatales, así como representantes de las fuerzas federales, acordaron que en Texcaltitlán se edificará un cuartel de la Guardia Nacional (GN) y ya se busca el predio, pero lo que apremia es sacar la cosecha que ya se tiene que vender para que los labriegos obtengan recursos para vivir.

Foto: Ricardo Guadarrama.

Se informó que hay en la zona de Texcaltitlán desplazados alrededor de mil elementos, entre federales y estatales, pero este estado de fuerza aumentará para proteger a la población de manera permanente. La compañía o cuartel de la Guardia Nacional que se construirá estará conformada por 120 efectivos y un helipuerto, a lo que se sumará la acción del Ejército y policía estatal.

Al descartar que se vayan a crear grupos de autodefensas en este municipio del sur mexiquense, la gobernadora indicó que la población ha depositado su confianza en las fuerzas del orden.

“La intención en no crear más situaciones de enfrentamiento, al contrario, asegurar, en la medida de lo que debe de ser nuestro compromiso no solamente de gobierno, sino moral, establecer ese acuerdo de que se va a dar el apoyo, no lo mencionaron y yo creo que afortunadamente la población tiene la buena disposición de corresponder”.

La gobernadora informó que por seguridad para los niños, las escuelas en Texcapilla regresarán a clases hasta el próximo año.