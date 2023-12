Nombramiento de ministra de Suprema Corte se queda sin acuerdo: Monreal dice que AMLO podría designarla

Hasta el momento, no ha habido acuerdos para nombrar a una ministra en la SCJN. (Cuartoscuro)

Mientras el Senado de la República se prepara para la votación de la segunda terna para nombrar a una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el senador Ricardo Monreal Ávila ha adelantado que ‘se cayó' el acuerdo para elegir a una de las candidatas.

El acuerdo que no logró consenso entre los senadores era un acuerdo amplio en el que se revisaban diversos perfiles para nombramientos de magistradas y magistrados en la Sala Superior, en Salas Regionales y en Tribunales locales, esto incluía la segunda terna de ministras, explicó Monreal en un mensaje a periodistas.

Al ser cuestionado sobre si esto significaba que será el presidente Andrés Manuel López Obrador quien nombre a una ministra, explicó que sí.

“Me temo que sí, que será la primera vez en la historia del país que el presidente acuda a sus facultades constitucionales para que en razón de la segunda terna rechazada, asuma el presidente su decisión en favor de una de ellas. Va a ser la primera vez en la historia”, detalló.

Dijo que de todos modos, el Senado hará el intento por llegar a un acuerdo para los nombramientos, incluidos el de la ministra, para designar a una candidata de la terna.

“Se va a intentar. Lo otro era casi seguro, el acuerdo más integral. Ahora se intenta, pero no está fácil (...). No fuimos capaces, hasta este momento no hemos sido capaces de construir una mayoría calificada y cumplir con nuestra responsabilidad de designar a la ministra de la Corte, de la terna nominada y propuesta del presidente de la República”, apuntó.

Sobre si la designación directa de la ministra por parte de AMLO puede restarle legitimidad a la funcionaria, Monreal consideró que no, pues simplemente es otro camino u otra opción que es permitida de manera constitucional.

El presidente López Obrador ya ha propuesto dos ternas de ministras. La Constitución establece que si la segunda terna es también rechazada, ocupará el cargo de ministro o ministra de la SCJN la persona que designe el propio Ejecutivo de los nombres propuestos en la última terna.

¿Quiénes están en la segunda terna de ministras para la Corte?

La primera terna incluía los nombres de Bertha Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González.

En tanto, en la segunda estaban los nombres de Bertha Alcalde y Lenia Batres nuevamente, mientras que se añadió a Eréndira Cruzvillegas Fuentes.