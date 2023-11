‘Combo’ de frentes fríos 11 y 12 bajarán la temperatura en México: ¿En qué estados seguirá nevando?

Las bajas temperaturas y las lluvias en México no paran, y mientras se espera que el Frente Frío 11 abandone el país en las próximas horas, ya se pronostica la llegada del Frente Frío 12 y sus afectaciones a la mayoría del país.

Luego de dos días de nublados generalizados, así como lluvias a lo largo del país impulsadas en buena parte por el Frente Frío 11 y canales de baja presión, México continuará con los reportes de -10 grados este viernes 24 de noviembre.

Uno de los puntos a favor del clima para este viernes es que la primera tormenta invernal del año ya no afectará al país, ya que se trasladó al sur de Estados Unidos, además, ya no se esperan lluvias torrenciales en el sureste mexicano, esto debido a que el Frente Frío 11 dejó de interactuar con los canales de baja presión en las costas; sin embargo, esto no significa el fin de las precipitaciones.

Además, uno de los efectos más importantes del frío este jueves 23 de noviembre fue el paso de nevadas en estados del norte y el centro del país, y esto se debe principalmente a los reportes de temperaturas que llegaron hasta los -13 grados en localidades como La Rosilla, en Durango.

¿Seguirán las nevadas en México?

Se espera que a partir de este viernes continúen las bajas temperaturas aunque en menor medida, y aunque el pronóstico de caída de aguanieve ya no está en los estados del norte, es posible se presenten algunas nevadas aisladas en sierras del país, que aún esperan temperaturas de hasta -10 grados.

El pronóstico de heladas afectará este viernes a 23 estados del país, siendo los del norte los que corren más riesgo de alguna nevada o caída de aguanieve en sectores aislados en caso de que se cumplan las condiciones climáticas de hasta -10 grados.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 grados con heladas : sierras de Chihuahua, Durango y Zacatecas.

: sierras de Chihuahua, Durango y Zacatecas. Temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas : sierras de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

: sierras de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados: sierras de Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Se espera que las temperaturas más bajas y las lluvias se presenten en la noche del viernes

Según el Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se espera que las bajas temperaturas en México, así como lluvias, se presenten durante la noche y madrugadas del viernes.

El pronóstico de lluvias es este: