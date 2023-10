Claudia Sheinbaum suma a Rommel Pacheco, del PAN, a su proyecto: ‘La esperanza nos une’

Claudia Sheinbaum ha sumado a una nueva persona a su proyecto: Rommel Pacheco, el clavadista mexicano que fue electo como diputado federal en la Cámara de Diputados, de la mano del PAN.

En su cuenta personal de X, el deportista mexicano agradeció a Sheinbaum Pardo, quien es virtual candidata presidencial de Morena, por sumarlo a su proyecto.

En tanto, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México compartió la publicación de Pacheco y aseguró que es un privilegio que se sume a ella.

Querido Rommel es un honor y un privilegio que seas parte de este proyecto que crece todos los días. Eres un gran deportista, un gran mexicano y un gran ser humano. Gracias gracias. Bienvenido. La esperanza nos une. En Yucatán también crece el proyecto de transformación. https://t.co/3AsIWyLvC7 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 7, 2023

¿Quién es Rommel Pacheco?

Rommel Pacheco, cuyo verdadero nombre es Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, es un político originario de Mérida, Yucatán, que nació en 1986. Como parte de su formación académica, cursó la licenciatura en Administración de Negocios en la Universidad Anáhuac.

Desde una edad temprana mostró interés por el deporte. Alrededor de 1999 la Federación Mexicana de Clavados lo premió por su relevancia como deportista.

Pero Pacheco Marrufo también ha incursionado en el entretenimiento y la política.

Tras los Juegos Olímpicos de Tokio, el deportista anunció su incursión en el mundo de la política y a principios de agosto 2021 tomó protesta como diputado estatal del PAN.

“Me voy feliz, contento, satisfecho. Me hubiera encantado la medalla, pero me voy feliz con el cariño de la gente, no solo de México, sino también de la familia de los clavados, entre el aplauso de la gente, de los entrenadores, de los jueces, de los demás deportistas. Son 28 años haciendo clavados y de verdad que me voy feliz; en mí no queda nada, me voy pleno y me voy contento”, dijo el clavadista tras su participación en Tokio 2020.

El clavadista debutó con su participación en los Juegos Panamericanos de 2003, en Santo Domingo, donde obtuvo una medalla de oro. Y ha participado en al menos cuatro ediciones de ese torneo.

A los 19 años, Rommel acudió a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. También participó en los juegos de Río 2026 y Tokio 2020.

Además, participó en el programa televisivo Exatlón en 2018.

El joven político está casado con Lylo Fa, quien es influencer.

Panistas se suman a Sheinbaum

Esta no es la primera vez que políticos de partidos opositores a Morena anuncian su apoyo a Claudia Sheinbaum, quien competirá en las elecciones de 2024 por la Presidencia de la República.

En julio pasado, el diputado panista Gonzalo Espina anunció la conformación de la ‘Ola Azul con Claudia Sheinbaum’, un grupo de militantes panistas que buscan sumar su apoyo, luego de acusar que hubo una imposición para apoyar a la candidata a la coordinación al Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez.

Y el pasado 23 de septiembre, Sheinbaum se reunió con militantes del PRI y del PAN en Culiacán, Sinaloa.

Ahí, dio la bienvenida a 54 connotados ex priistas, empresarios y al campeón mundial de boxeo Julio César Chávez a la incorporación de Morena.

En ese evento, morenistas pidieron la salida de los ex priistas del lugar, pero Sheinbaum llamó a la unidad, afirmando que Morena tiene las puertas abiertas para quienes decidan sumarse a la transformación.