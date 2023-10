Taboada acusa a Sheinbaum de persecución y espionaje telefónico

El aspirante a la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la capital Santiago Taboada acusó a Claudia Sheinbaum Pardo, exjefa de Gobierno y virtual candidata de Morena a la Presidencia, no sólo de persecución política en su contra, sino, además, de espionaje a sus conversaciones telefónicas.

El alcalde de Benito Juárez, en entrevista con el periodista René Delgado para el programa EntreDichos de El Financiero Bloomberg, se deslindó de los presuntos casos de corrupción del ‘cartel inmobiliario’ en su demarcación y aseguró que “no mete las manos al fuego” por nadie, incluido su amigo Christian Von Roehrich, detenido en abril.

-¿Acusa de represora, de persecutora a Claudia Sheinbaum? –se le cuestionó.

-No la acuso, se los comprobé. Yo sí tengo pruebas de que desde que ganamos la ciudad se han metido en mis conversaciones telefónicas. Lo tengo acreditado por un juez federal. Tengo acreditado que iniciaron una carpeta de investigación en 2021, casualmente después de que le ganamos la ciudad –dijo.

-¿Me está usted diciendo que fue objeto de espionaje por parte de Claudia Sheinbaum?

-Por supuesto, lo tengo acreditado, porque la compañía de teléfono así se lo dijo a un juez federal. Es la realidad. Yo no he dicho nada que no pueda probar, porque yo sé que esto también, en política, todo termina siendo un búmeran. Y así como nos han señalado, yo lo único que hice fue esperar a tener las pruebas, porque, dicho sea de paso, yo no tuve acceso a la carpeta; apenas hace unos meses, un juez ordenó a la fiscalía de esta ciudad, que, después de tres años, me la enseñara. Yo tengo derecho como muchos mexicanos a saber si se me acusa y de qué se me acusa.

Por otra parte, consideró que el mecanismo de selección del candidato a la Jefatura de Gobierno del Frente Amplio deberá cumplir con, al menos, tres requisitos:

“El primero tiene que ser condiciones de competitividad. Claro, las encuestas pueden ser un mecanismo donde puedas visualizar condiciones. Segundo, tiene que ver con resultados. (...) Y una tercera, que quien vaya a participar en este proceso no se vaya del proyecto (...) que asumamos todos los que queremos participar”, precisó.