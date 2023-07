Ola azul con Claudia Sheinbaum: ¿Quién encabeza el movimiento a favor de la ‘corcholata’?

Gonzalo Espina, diputado local del Partido Acción Nacional (PAN) anunció la conformación de la ‘Ola Azul con Claudia Sheinbaum’, un grupo de militantes panistas que buscan sumar su apoyo a la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, rumbo a las elecciones de 2024.

El legislador informó, este domingo 23 de julio, que el movimiento a favor de Sheinbaum recorrerá la Ciudad de México y otros estados para que otros panistas se sumen al proyecto de la exmandataria capitalina, quien cuenta con la “prepración y el compromiso”

Gonzalo Espina acusó de una imposición para apoyar a la candidata a la coordinación al Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, por lo que invitó a los panistas que no estén de acuerdo con la decisión del partido, a que “no tengan miedo” y se sumen a la ‘Ola Azul’.

“Quienes la conocemos sabemos que es una persona que no ve por los intereses de la gente, ve por los intereses de ella, muestra de ello es que ahora por conveniencia política hasta dice que es Troskista. Si ella se asume como tal, pues entonces es todo lo que el panismo trató de combatir desde sus orígenes. Y más allá de eso, no hay propuesta política que la respalde y avale”, señaló el diputado.

Además, expuso que su nuevo movimiento, respaldado por políticos como Rodrigo Espina, Gerardo Azuara Rosetti y Raúl Esteban ven en Claudia Sheinbaum la opción más preparada para el fortalecimiento de las capacidades de las personas, pues entiende las necesidades de pequeños, medianos y grandes empresarios, así como de estudiantes, profesionistas, que buscan un proyecto que los convoque a salir adelante.

“Con ella vamos a estar hasta donde tope, hasta donde tenga que llegar, donde quiera que esté, vamos a estar abanderándola hasta donde llegue. Aquí no hay vuelta para atrás, aquí no es de regresar, simplemente estamos defendiendo también como panistas una ideología que nos ha ido quitando del partido, el Partido Acción Nacional no es el partido al que yo entré así casi 12 años”, detalló Espina, durante una conferencia a medios de comunicación.