Xóchitl Gálvez tiene lista la denuncia penal contra AMLO por violar código fiscal y secreto bancario

La aspirante a la candidatura a la presidencia de la República del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, anunció que ya tiene lista para presentar la denuncia penal en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por violar el código fiscal y el secreto bancario.

La senadora panista, quien realiza este martes una gira por Puebla, dijo que prevé presentar esta denuncia penal en cuanto pueda estar en la Ciudad de México.

“Sí, está la denuncia lista. Estoy esperando ir a la Ciudad de México a presentar la denuncia penal. En otros países, primeros ministros han tenido que renunciar, gente ha tenido que renunciar a la política, por hacer públicos el secreto fiscal y secreto bancario. No porque tenga algo indebido. Claro que no tengo nada indebido”, dijo.

La legisladora hidalguense, en rueda de prensa, consideró que es injusto que el presidente López Obrador haya dado a conocer quiénes son los clientes y los proveedores de sus empresas, haciendo uso del secreto fiscal.

“El presidente no me encontró nada en lo personal. No hay un departamento en Nueva York, como el exconsejero jurídico; no hay un departamento en París, millonario; no hay un yate estacionado en la Costa Azul en Francia; no existe dinero malhabido en mi vida. (…)

“En ese sentido haré la denuncia penal, se violó el código fiscal y el secreto bancario, y ese es un mal mensaje a los empresarios, porque si lo hicieron conmigo, lo pueden hacer con cualquier empresario del país, sus empresas. Si un día les cae gordo que su empresa publique algo negativo del presidente, pues se van a meter quiénes son sus clientes”, agregó.

Posteriormente, la senadora Gálvez fue cuestionada en torno a la declaración es del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien expresó su preocupación por la campaña “enfermiza, irresponsable, perversa, de malas entrañas y riesgosísima” de anticipar que va a haber un crimen contra algún aspirante a la presidencia o un periodista y que el presidente va a ser el responsable.

Al respecto, la legisladora pidió al mandatario dejar de hacer elucubraciones, se ponga a gobernar y resolver los graves problemas del país.

No obstante, urgió al primer mandatario del país, con toda la inteligencia que tiene, detectar a quienes quieren desestabilizar al país, someterlos a proceso y castigarlos.

“Que deje a los partidos tomar su decisión, que nos deje a nosotros tomar nuestra decisión, lo vamos a hacer en libertad con la sociedad civil. Él no debe de usar la mañanera para estar diciendo cosas que no debe. Nadie está haciendo una campaña.

“No, no traigo medidas de seguridad extrema (...) Que se quite de la cabeza a los enemigos señor presidente y resuelva los problemas, y además él con toda la inteligencia que tiene ha detectado algo, pues busquemos y someta a proceso, y que los castigue a quienes quieren desestabilizar al país”, añadió Xóchitl Gálvez.