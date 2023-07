‘No es por sus ojos claros ni su sangre azul’: Diputado de Morena denuncia a Santiago Creel

El diputado federal de Morena, Alejandro Robles, denunció ante el INE y la Fiscalía General de la República (FGR) al presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel, por desvío de recursos públicos.

“Acudí al INE y ante la Fiscalía para demandar que se inicie una investigación en contra de Santiago Creel Miranda, el diputado que ostenta de manera ilegítima la presidencia de la Cámara de Diputados”, informó.

Acusó que “él está ejerciendo más de 20 millones por día mientras es candidato a la postulación Va por México; una de las condiciones de esa posición es ser imparcial y simbolizar la unidad de la Cámara, esta Cámara es totalmente con una definición en favor de la Transformación y, sin embargo, Santiago Creel ha conducido como si fuera la trinchera de Acción Nacional esta Cámara de Diputados”, criticó.

“Estuve en el Instituto Electoral desde temprano pidiendo que se inicie este recurso, precisamente porque desde la titularidad de un poder, como es nuestra Cámara de Diputados, no se puede estar jugando en un partido político para ser postulado por esta coalición de partidos de la derecha”, denunció.

Aclaró que “y no es una acusación por el color de su piel, no es una acusación por lo claro de sus ojos, no es una acusación porque tenga la sangre azul, es una acusación porque está violando de manera flagrante la ley”.

“Ya agotamos las instancias que nos deja la legislación orgánica, se le hizo un exhorto, la diplomacia parlamentaria ha sido nuestra constante, hemos pedido por todas la formas y no nos queda más que la investigación, porque es una millonada la que él ejerce todos los días como representante de esta Cámara”, afirmó.

Explicó que “viene aquí en su condición de candidato de Va por México y se victimiza, se pone a llorar, le dice desgraciado al Presidente de la República, cuando el único desgraciado que debe salir de esta presidencia es Santiago Creel Miranda por violar la ley”, dijo.

“Tengo el acuse de la Fiscalía General de la República, porque también es un acto delictivo lo que él está haciendo, al distraer estos recursos, y del INE porque va a afectar la equidad en la contienda; estamos viendo que de nuestro lado todos pidieron licencia para estar contendiendo por esa situación del 2024; incluso Claudia Sheinbaum se separó como jefa de Gobierno”, dijo.

“Absolutamente todos los políticos que pretenden abanderar el 2024 por alguna de sus coaliciones se han separado del cargo, excepto los de la derecha. Pero aquí algo más grave, lo que es Xóchitl, Mancera, Beatriz Paredes es Santiago Creel Mirando, ¿por qué? Porque está ejerciendo la presidencia y la titularidad de un poder del Estado, eso es inaceptable, es delincuencial, viola también administrativamente, por eso también lo presentamos ante la Cámara de Diputados”, indicó.

“Santiago Creel es un delincuente a quien se le advirtió que estaba violentando la ley y, sin embargo, está montado en su macho, está montado en esa posición de venir aquí, como postulante de Va por México; incluso de seguir en el Pleno ostentando la presidencia de este órgano”, reclamó.