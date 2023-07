Creel vs. Gálvez: ¿A quién le ‘echan más porra’ en la oposición?

El panista Santiago Creel fue el primer aspirante que se registró ante el Comité Organizador del proceso para elegir al candidato presidencial de la oposición para 2024.

Afirmó que en la alianza Va por México no funciona el “dedito” presidencial, porque será un proceso democrático en el que participará la ciudadanía.

Más tarde, Xóchitl Gálvez se registró y de esta manera competirá contra Creel para seleccionar al candidato de la oposición, rumbo a las elecciones presidenciales 2024.

“Hay mucho qué hacer en este país, pero lo que tenemos que hacer es parar el odio”, urgió la senadora panista.

La extitular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, durante la administración del expresidente Vicente Fox, arribó en bicicleta a las instalaciones y exigió resolver los graves problemas del país porque “México merece más”.

¿Qué facciones de la oposición apoyan a Gálvez y Creel?

Después, en la sede nacional del PAN, Creel Miranda, acompañado por el dirigente nacional Marko Cortés Mendoza y la secretaria general Cecilia Patrón Laviada, afirmó que ya inició el adiós de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, cuyo gobierno calificó como “de la muerte”.

“Hoy vengo a decirle adiós a Andrés, aquí empieza su conteo de salida de un Gobierno que ha destrozado al país, un Gobierno que no nos merecemos los mexicanos, un Gobierno que ha sido peor que los cuatro jinetes del Apocalipsis: muerte, guerra, hambre y epidemias. El signo de este gobierno es la muerte, la pérdida de vidas humanas.

En tanto, Gálvez fue a la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acompañada de Alejandro Moreno.

‘’Mi papá fue de esos hombres leales al PRI, yo fui más rebelde, pero él creía en los principios de este partido, yo trabajé con Óscar Mayorga’', afirmó,

¿Cuál es la trayectoria política de Xóchitl Gálvez?

Xóchitl Gálvez comenzó a incursionar en la política desde hace 23 años, por invitación del expresidente Vicente Fox.

El ‘gran paso’ sucedió después de destacar en las listas realizadas por los “cazadores de talento” del guanajuatense al ser nombrada como una de las 100 líderes globales del futuro del mundo.

“Fox me echó el ojo. Yo tenía una empresa que hacía mucho trabajo en comunidades indígenas y él pensó que esa trayectoria era interesante para su gabinete. Me buscó hasta que me convenció, yo nunca estuve detrás de un político”, ha relatado la aspirante presidencial.

Después, Gálvez fue nombrada como directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, actualmente INPI.

Años después, en 2010, Xóchitl Gálvez buscó la gubernatura de su natal Hidalgo, bajo los colores del PAN, PRD, PT y Convergencia, elecciones que perdió por 44 mil votos.