Santiago Creel: México retrocedió 24 años con ‘fast track’ de Morena en el Senado

Durango, Dgo.- El país vivió las horas más costosas y dañinas, porque en 24 horas, México retrocedió 24 años, lamentó Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

También acusó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de ser el artífice y destructor del país.

En entrevista en su visita a Durango, el panista aseveró que lo que hicieron en el Senado, le pega al sistema de salud, al campo, a la educación, a la ciencia y tecnología, a la Industria del turismo, “regresamos en 24 horas, 24 años”.

“De todo ello, el presidente es el responsable”, consideró Creel, pues AMLO “es el jefe de Estado quien divide y destruye, pudiendo hacer todo lo contrario, el jefe de Estado debe unir a los mexicanos, construir y fortalecer las instituciones y este que está en el poder, es un jefe de Estado que divide a los mexicanos, entre malos y buenos, leales y traidores”.

El legislador puso en relieve que no hay institución que el presidente no haya tocado y que no haya destruido.

“Vean el sistema de salud, destruye el Seguro Popular, crea el INSABI, no le funciona, ni siquiera da para distribuir medicamento los dejas sin medicamentos y ahora dice que el sistema lo va a dar a través del IMSS, y con ello va a destruir al IMSS, porque el IMSS no está preparado para dar un servicio de salud a toda la población, no está diseñado y no está hecho para eso”, dijo.

Creel Miranda acusó que AMLO no quiere entender lo anterior, como tampoco quiere entender que se requiere financiamiento en el campo y tampoco que el turismo necesita apoyos, por el contrario “ahora resulta que los impuestos del turismo van a ir a sus grandes obras”.

Además añadió que lo que se aprobó en 24 horas mata el avance científico, la investigación del país, ¿cómo vamos a salir adelante sin ciencia e investigación?, cuestionó y dijo que no hay manera en el siglo XXI que se retrase la investigación científica, puesto que ahora no habrá quién oriente ideológicamente.

“Fueron las últimas 24 horas más dañinas que ha tenido el país”, recalcó.

El pueblo le va a cobrar factura al presidente: Creel

El panista auguró que esto tendría un costo político para el presidente y su partido, Morena, ya que el pueblo va a cobrar la factura porque va a sentir las repercusiones de los golpes que está dando el presidente al país. “Se va a sentir, todo el pueblo necesita un sistema de salud y no habiendo recursos para el campo, atacando a la educación, vaya que se va a sentir; en la minería, siendo Durango un Estado minero, le ha dado un golpe terrible los pequeños mineros”.

Minutos antes de entrar a un evento político con la militancia del PAN en Durango, Creel Miranda aprovechó para hablar de sus aspiraciones en medio de las acciones de un gobierno destructor, “tenemos que sacarlo a toda costa y quiero encabezar ese movimiento, un movimiento de mexicanas y mexicanos libres, que queremos un México diferente, de bienestar que se abra al mundo y que no nos conozca el mundo, a través de Nicaragua o de Venezuela”, puntualizó Creel Miranda.

El diputado quiere ser el primer panista que se registre en esta carrera por la candidatura a la presidencia de la República, “voy con todo, porque quiero, porque puedo y porque debo; será un concurso de esfuerzos para cambiar el rumbo”.

Finalmente dijo que la forma de lograr el triunfo en el 2024 es teniendo un panismo y un pueblo unido. Las posibilidades de obtener el triunfo por parte de la oposición en 2024 son reales, basta revisar los datos electorales del 2021, donde se obtuvo 23 millones de votos, contra 21 de la 4t, “solo no hay que bajar la guardia y estar unidos”.