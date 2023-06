Marcelo se quita camisa de fuerza, renuncia y va por la Presidencia

El lunes 12 de junio Marcelo Ebrard dejará el cargo de secretario de Relaciones Exteriores para dedicarse de lleno a la búsqueda de la candidatura presidencial de Morena.

En un mensaje a medios, el todavía canciller dio a conocer que a primera hora del lunes se va a separar del cargo para buscar convencer a los ciudadanos de que voten por él.

“Me entusiasma participar en este gran movimiento, Morena. Me entusiasma y me enorgullezco de ser parte de la cuarta transformación y también me entusiasma actuar con congruencia respecto de lo que hemos propuesto. Por eso me separo del cargo y voy a encontrarme con los ciudadanos”, afirmó.

Señaló que iniciará este camino para impulsar los cambios que se están llevando a cabo durante la actual administración. “Con el propósito de dedicarme de lleno, con alegría y resolución, a defender el proyecto que encabeza nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador”.

También aseveró que buscará proteger “las políticas de avance de la cuarta transformación, y también las propuestas sobre su futuro”.

Ebrard también dijo que tiene confianza en que en la sesión del Consejo Político de Morena, que se llevará a cabo el domingo, los integrantes del partido tomarán en cuenta su propuesta para elegir al “coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación 2024-2030″, denominación que utilizan para no llamarlo candidato, pues legalmente aún no inicia el proceso electoral.

Insistió en que es necesario “separarnos de los cargos públicos, quienes vamos a participar, para que haya equidad en el proceso interno. Exponer y contrastar en público las propuestas de cada uno, y, desde luego, asegurar que la encuesta a realizar será amplia, transparente y verificable” e “idealmente, con una sola pregunta”.

Ebrard Casaubon quiso agradecer “muy especialmente al presidente López Obrador su respaldo, su confianza, su generosidad, su orientación y su cercanía todos estos años, y así seguiremos los años por venir”.

El canciller terminó su mensaje pidiéndole a los que lo apoyan que “sonrían, todo va a estar bien”.

El anuncio fue acompañado por un minuto de aplausos y gritos de “vamos a ganar, vamos a ganar” por parte de figuras que lo han apoyado, como la senadora Malú Micher, la exsubsecretaria Martha Delgado y la diputada Salma Luévano.

En el evento también se encontraba Santiago Nieto, fiscal de Hidalgo y extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien consideró el anuncio como “absolutamente congruente con lo que él ha planteado desde que comenzó este proceso”.

Otros aspirantes fijan postura

Tras el anuncio del canciller, algunos de los otros aspirantes presidenciales de Morena reaccionaron.

El senador Ricardo Monreal, en un tuit indicó que “es su derecho y respetamos su estrategia para poder competir en el proceso de sucesión presidencial”. Acotó que “cuando el Consejo Nacional decida, todos haremos lo propio para estar en condiciones de equidad”.

Antes, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se limitó a compartir un mensaje en Twitter.

“Hace muchos años, un paisano me enseñó que en política se debe construir el equilibrio entre la razón y la pasión. Serenidad y paciencia, los tiempos del Señor son perfectos”, señaló.

Al cierre de esta edición, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, no había hecho pronunciamiento alguno. Sin embargo, en diferentes ocasiones ha señalado que ella no ve necesario dejar el cargo para poder participar en la encuesta.

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, expresó, en entrevista con Radio Fórmula, que con la renuncia del canciller se espera que los otros aspirantes también dejen sus puestos, pues consideró que para garantizar equidad en el proceso, todas las corcholatas tendrían que estar fuera de sus cargos.