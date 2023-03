Inai, en ‘riesgo grave’ de dejar de funcionar, advierte Monreal

Existe el riesgo “grave” de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) deje de funcionar si el Senado no logra un acuerdo para nombrar a tres comisionados antes del 31 de marzo, advirtió el senador Ricardo Monreal.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta anticipó, en conferencia de prensa, que no será una negociación “fácil”, incluso al interior de la bancada de Morena, por lo que hizo un llamado a los legisladores, de todas las bancadas, para actuar “con responsabilidad” ante la posibilidad de que quede paralizado el Inai.

Con el veto realizado por el Ejecutivo a los nombramientos de Ana Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso como comisionados, y la conclusión de la gestión del comisionado Francisco Javier Acuña el 31 de marzo, el instituto, cuyo pleno se integra por siete comisionados, no contará con el quórum legal para sesionar y ejercer sus facultades establecidas en la Constitución y la ley.

“Es fatal el plazo. Quiero ser muy claro: si no logramos el 31 de marzo un acuerdo, el Inai y sus resoluciones no tendrán jurídicamente soporte, no tendrán validez jurídica, porque cada resolución requiere de cinco, cuando menos, en quórum legal. (...) Es delicado. Lo quiero decir muy claro, sí hay esa posibilidad de que quede el Inai sin funciones y sin fuerza jurídica”, alertó.

Monreal consideró que la decisión del Ejecutivo de ejercer su derecho constitucional de objetar los nombramientos no lo confronta con el presidente López Obrador.

No obstante, rechazó que haya habido un “enjuague” con el PAN –como lo planteó el titular del Ejecutivo federal– para repartirse los nombramientos del Inai, ya que, aclaró, fue un acuerdo de la mayoría de Morena con los integrantes del bloque de contención, conformado por PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural.

Incluso defendió que, tanto Alarcón Márquez, como Luna Alviso, son perfiles adecuados, ya que “ella es una profesional, independientemente de su simpatía política o partidista, y él es maestro universitario desde hace 30 años”.

“Lo que hizo el Presidente fue ejercer su derecho, y yo no me retracto de mi opinión sobre los dos perfiles; les expreso mi solidaridad a ellos. Es la primera vez que ocurre en la historia del país”, agregó.

“EL PETATE DEL MUERTO”

El senador del PAN, Damián Zepeda, afirmó que los nombramientos vetados por el Ejecutivo fueron por un “reparto por cuotas”, por lo que un sector de Morena impulsó a un “incondicional” que reprobó el examen realizado para acceder al cargo.

Cabe señalar que Rafael Luna Alviso, uno de los perfiles objetados por el Ejecutivo, fue responsable de la Dirección de Seguridad Pública de la entonces delegación Cuauhtémoc, cuando Monreal fue delegado.

De acuerdo con el panista, si hay voluntad política, los nombramientos del Inai pueden realizarse la semana próxima, si se toma en cuenta la lista de los candidatos “mejores evaluados” del proceso anterior.

“A mí que no me vengan con el petate del muerto. Los comisionados del Inai pueden ser nombrados la semana entrante. Fácil, sencillo, si hay voluntad política. Es lo único que hace falta”, dijo ante la posibilidad, planteada por el senador Monreal, de abrir una nueva convocatoria.

“Mi llamado a los senadores es que dejen a un lado el aferramiento a querer imponer a sus amigos, y pongamos los mejores perfiles, independientes, y que hagamos funcionar al Inai”, destacó.