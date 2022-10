‘Obsesión por el poder de AMLO es la esencia’ de El rey del cash

El libro El rey del cash, que revela un “saqueo oculto” a las arcar públicas para financiar las tres campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador, no tiene documentos, pero sí demuestra un financiamiento ilícito, asegura su autora, la periodista Elena Chávez.

“Es un libro testimonial que difícilmente va a tener documentos, porque es un saqueo oculto, no hay pruebas o documentos, pero sí hay elementos donde yo demuestro que se llevó a cabo este financiamiento ilícito, fuera de la ley; no estoy inventando, es una vedad que tenía que revelarse”, dijo.

En entrevista con el periodista Guillermo Ortega, aseguró que el texto revela una historia secreta (política, personal y financiera) del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien acusó de faltar a su palabra de no mentir, no robar y no traicionar. “Hizo todo lo contrario: sí nos engañó, sí ha traicionado y sí nos ha robado”, sostuvo.

Dijo que la esencia del libro es revelar la obsesión que tiene López Obrador con el poder. “Dejó de lado todos los escrúpulos, todas las cuestiones morales que presume, pero es desagradable, porque lo que hizo se llama corrupción”, puntualizó y acusó que el mandatario dividió al país.

Chávez explicó que durante 18 años fue pareja de César Alejandro Yáñez, uno de los hombres más cercanos al mandatario, lo que le permitió tener acceso a información.

Incluso, le tocó presenciar “el hervidero” de funcionarios que todos los lunes llegaban a una casa en la colonia Roma donde dejaban bolsas y hasta maletas de dinero en efectivo que entregaban a Alejandro Esquer, para la campaña de López Obrador.

Explicó que uno de los principales benefactores de López Obrador fue Marcelo Ebrard. “Pasaron muchos funcionarios, pero el que mayor dinero le dio fue el jefe de Gobierno de ese entonces”, dijo la periodista y explicó que los recursos salían de descuentos al salario de los trabajadores de la capital.

Apuntó que esa ayuda se cortó luego de la encuesta para elegir al candidato presidencial de 2012, la cual ganó Ebrard, “pero López Obrador se la arrebató”, lo que generó un distanciamiento que luego se concilió y la ayuda volvió a fluir.

Ante las críticas sobre el origen y motivos para publicar el libro, Chávez indicó que, al final, “es su verdad sobre algo que, para bien o para mal, le tocó vivir”, por lo que pidió respeto a la libertad de prensa.

“Yo este libro de ninguna manera lo hago como revancha hacia nadie, lo hago desde el periodismo, en mi calidad de periodista, que es mi profesión”, dijo la mujer, quien es egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.

“Espero que el Presidente honre su palabra de que respeta la libertad de prensa, porque en México a los periodistas los matan con una facilidad increíble; no vaya a suceder que por el libro me pase algo”, dijo.

Destacó que López Obrador ha actuado de manera “vil y astuta”, como una persona enemiga de la rendición de cuentas y de la transparencia. “Sabía perfectamente que usando el efectivo era difícil que lo rastrearan”, remarcó.

Asimismo, llamó a la gente a que lea el libro, pero “no desde el hígado, sino desde la reflexión, porque ahí viene la respuesta a la pregunta que por muchos años se hicieron los mexicanos con relación al origen de los recursos con los que López Obrador vivió 18 años”.

“Dense la oportunidad de abrir su mente y su corazón, de ver que su país va hacia un camino más peligroso del que ya estamos viviendo”, agregó y anunció la segunda parte de este libro.