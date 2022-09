Laura Magaloni responde a 4T por caso Acteal: ‘Impresionante que descalifiquen sin pruebas’

La abogada constitucionalista Ana Laura Magaloni Kerpel respondió a las acusaciones que lanzó esta mañana el vocero de la Presidencia Jesús Ramírez, quien señaló que ella encabezó una campaña para la liberación de los “asesinos confesos” de la masacre de Acteal.

Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, el funcionario afirmó que por esta campaña, realizada en diciembre de 2007, se logró la liberación de los supuestos homicidas, con los “mismos argumentos con los que se liberó a más de 70 responsables de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa”.

Sobre esto, la jurista que en su momento formó parte de la terna de AMLO para formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dijo en entrevista en Grupo Fórmula que era “impresionante que puedan descalificar toda una trayectoria sin ninguna prueba”.

“Lo que sucedió en Acteal, y me parece increíble que yo tenga que seguir dando explicaciones, es lo mismo que ha pasado en todos los casos penales relevantes en este país. El sistema penal no trabaja para producir verdad”, dijo.

“En la cárcel habían metido a pura gente inocente y eso no es fácil de probar. Entrar a las cárceles, defender casos tan complejos, puede tomar 11 años. Yo no fui abogada defensora, el defensor es Javier Angulo. Yo acompañé esa defensa con enorme convicción de que la gente que estaba en la cárcel era inocente”, sentenció.

En este contexto, la abogada dijo que se sentía “absolutamente satisfecha” de saber que algunos de los acusados pudieron salir de la cárcel y hoy están en libertad.

“Eso me hace sentir orgullosa de quién soy y de lo que he hecho en mi vida. Si eso hoy se puede interpretar en la forma en la que lo están interpretando ellos, pues es política, quién sabe qué ganen. Yo lo único que he querido hacer es que el sistema funcione”, mencionó.

Finalmente, Laura Magaloni señaló que no se siente como una víctima y que los señalamiento de Jesús Ramírez no le quitan nada.

¿Qué dijo Jesús Ramírez sobre Laura Magaloni?

En la conferencia de prensa matutina, Jesús Ramírez reprochó que Ana Laura Magaloni, así como otros ministros, medios de comunicación y periodistas se posicionarán en contra de la prisión preventiva oficiosa cuando en 2007, año en que se aprobó la reforma, “no dijeron nada al respecto”.

“Llama la atención que esta persona, Ana Laura Magaloni, que es una abogada destacada, muy reconocida a nivel internacional y ha encabezado grupos de abogados del CIDE, como bien señalaba yo, que promovió la liberación de los asesinos de Acteal y entonces también fue entrevistada y apoyó la reforma y nunca habló de la prisión preventiva oficiosa y justificada. Ese tema ni siquiera existió en sus comentarios escritos o en sus entrevistas”, aseguró el vocero de la Presidencia.

“Sin embargo, ella ahora incluso habla de que eliminar la figura de la prisión preventiva y dice que le quitaría al presidente de la República un instrumento contra sus adversarios políticos”, añadió