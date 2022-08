‘Es politiquería’, AMLO sobre demanda de familiares de mineros de destituir a Laura Velázquez de Protección Civil

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “politiquería” la exigencia de los familiares de los 10 mineros atrapados en la mina ‘El Pinabete’ que piden la destitución de Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, a quien acusan de negligencia.

Cuestionado sobre la solicitud que realizaron las madres, esposas, hijas, hermanos de los trabajadores, el mandatario mexicano descartó la demanda y afirmó que se continuará buscando la estrategia para rescatar los cuerpos lo más pronto posible.

“Sí, pero eso ya es politiquería, se va a seguir hablando con ellos, se esta haciendo esa labor, y hoy también los técnicos van a explorar si se puede acortar el tiempo (de rescate) con más extracción de agua”, dijo AMLO en Palacio Nacional.

“Se está dialogando con ellos, es muy triste, entendible, la situación de los familiares de los mineros. Merecen toda nuestra consideración y respeto, son situaciones muy graves y lamentables”, añadió.

En este contexto, el titular del Ejecutivo confirmó que los familiares rechazaron el plan de rescate propuesto por Protección Civil, que contemplaba un tiempo de seis a 11 meses para extraer a los mineros.

“No están de acuerdo, no es que no quieran rescatar a sus familiares, es que les parece mucho tiempo”, dijo.

“La instrucción es que no nos demos por vencidos, no va a suceder lo de Pasta de Conchos, que se decretó que no había ninguna posibilidad de recuperar a los mineros y ahí vamos a estar, eso es básicamente”, sentenció.

Demanda de familiares

Este jueves, familiares de los 10 trabajadores atrapados en la mina de carbón de “El Pinabete” exigieron por segunda ocasión, la destitución de la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez; esto, luego de que la funcionaria federal anunciara que el rescate de los carboneros podría tardar de seis a 11 meses.

“Fatal noticia en donde nos dicen que van a abrir un tajo y que se va a tardar de seis a 11 meses. Lo hubieran hecho desde un principio”, reprochó Cecilia Cruz Castillo, familiar de Sergio Gabriel Cruz, quien junto a sus nueve compañeros cumplen este jueves 22 días atrapados en el socavón ubicado en el municipio de Sabinas, en la región Carbonífera del estado.

“Ella (Laura Velázquez) es una mentirosa que se retire ya, que cuelgue los guantes como se dice, y se retire a su casa, como quiera le pagan. Las opciones se las dieron todos los mineros y no los escuchó. Ella solo quiere cansar a la agente”, dijo Angélica Montelongo, hermana del trabajador minero Jaime Montelongo.

La familiar del carbonero detalló enojada que no había podido dormir esperando la reunión donde les sería informada la estrategia de rescate y al final, la autoridad sólo les truncó de nuevo la esperanza. “Puras mentiras le ha echado en las mañaneras, esa mujer (Laura Velázquez) mejor que se vaya y que llegue otra persona. Haga de cuenta que nos quitaron un pedazo de nuestro corazón a todas”.

“Es mucho el tiempo que dan, nos encontramos cansados; el avance fue pura mentira, sí hubo mucha manera para sacarlos a tiempo pero hicieron mucha dilatación”, externó María Concepción Cruz Castillo.