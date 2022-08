Mineros atrapados en Coahuila: Se indemnizará a familiares y se trabajará en rescate, dice AMLO

'La instrucción es no darse por vencidos con el rescate de los mineros en Coahuila', aseguró AMLO.

El gobierno contempla continuar con los trabajos de rescate de los mineros atrapados en los pozos de carbón de la mina ‘El Pinabete’ pero también indemnizar a sus familiares, quienes han esperado por más de 20 días la extracción de sus seres queridos.

Al ser cuestionado sobre el tema en la conferencia de prensa matutina de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se van a llevar a cabo ambas acciones aunque su prioridad es el rescate de los mineros.

“Eso no es ahora lo más importante, ahora lo más importante es el rescate, desde luego que hay una indemnización pero ese no es el tema. “¿Una u otra cosa?”, preguntó una reportera a lo que respondió: “¡Las dos cosas!”

Gobierno ‘no se dará por vencido’ con rescate de mineros en Coahuila

Luego de que este jueves los familiares rechazaran la propuesta de rescate de la Coordinación de Protección Civil la cual prevé tardar 11 meses en recuperar los cuerpos de los trabajadores, el presidente se mostró empático con la postura.

“Se está dialogando con ellos, es muy triste, entendible la situación de los familiares de los mineros, merecen toda nuestra consideración, respeto, son situaciones muy graves”, lamentó.

Sin embargo, menoscabó las peticiones para destituir a la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, “eso ya es politiquería”, lanzó e intentó calmar los ánimos con el anuncio de trabajos para abreviar el tiempo de rescate.

“Hoy los técnicos van a explorar si se puede acortar el tiempo con más extracción de agua aún cuando sostienen que estando con menos agua los pozos de carbón de todas formas hay riesgos y habría la manera de controlarlos, entonces se está buscando qué opción es lo mejor”, adelantó y descartó que se presente una situación parecida a la de Pasta de Conchos.

“La instrucción es que no nos demos por vencidos, no va a suceder lo que Pasta de Conchos, que se decretó que no había ninguna posibilidad de recuperar a los mineros, nosotros no, ahí vamos a estar”, apuntó.