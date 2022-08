Inconformes buscan dividir a Morena, acusa Delgado

El proceso interno para la renovación de dirigencias estatales y de congresistas nacionales fue “transparente, abierto, democrático y con voto libre”, y los inconformes sólo buscan “pretextos” para “generar división” , aseguró el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

Conminó a los grupos que reclaman irregularidades en la elección interna a “no generar desgaste”, justo cuando “el movimiento está creciendo y se está fortaleciendo”.

Llamó “a la madurez y al compromiso de todos los congresistas para que estemos unidos, para poder tener y superar diferencias; porque en Morena somos plurales, no tenemos pensamiento único”.

Remarcó que “Morena tiene que ser un partido con una gran capacidad de organización y movilización, y debemos evitar la formación de estructuras burocráticas que terminan estorbando en las distintas coyunturas”.

Cuestionado sobre las manifestaciones y denuncias por las irregularidades en el proceso de elección –y que amenazan con llegar hasta el Tribunal Electoral–, Delgado insistió en que “yo no creo que haya algún tipo de división o que haya alguien que esté inconforme, se pudo votar libremente”.

“Uno, al votar, apoya o rechaza, o vota por una opción diferente. Sin embargo, son los votos de la mayoría los que tienen que considerarse. Tenemos un partido unido, un movimiento fortalecido y no deberíamos buscar algún pretexto para generar división o para generar desgaste en nuestro movimiento”, expresó.

Sobre las acusaciones, también de grupos internos en Morena, por la inequidad en el trato y las “pasarelas” de las llamadas corcholatas y “referentes del movimiento” en los estados del país y diversos foros, Delgado Carrillo señaló: “Nosotros tenemos un diálogo permanente con todas y con todos, estamos abiertos siempre”.

“No puede prevalecer la visión de que son los que llegaron primero los que tienen derechos, cuando nuestra visión es que no debe haber privilegios, que no debe haber derechos especiales”, remarcó. “La gente que quiere un cambio en México no cabe en un partido político, por eso se funda Morena como un partido-movimiento”, indicó.