Para mí fue una actitud responsable, dice AMLO sobre ‘huida’ del Ejército en Nueva Italia

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la actitud responsable del Ejército al evitar enfrentarse de manera directa con un grupo de presuntos delincuentes que persiguió a soldados que viajaban en vehículos militares en Nueva Italia, Michoacán.

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, el mandatario subrayó la disminución en la letalidad durante los enfrentamientos del Ejército e integrantes de organizaciones del crimen organizado, ya que actualmente se prioriza la inteligencia a la fuerza.

“Nosotros tenemos que reconocer la actitud responsable del Ejército en estos tiempos. Antes era distinto, eran constantes los enfrentamientos y perdían la vida los integrantes de bandas de delincuentes, también ciudadanos inocentes, soldados y marinos y no le importaba a los de arriba”, afirmó AMLO.

“Es muy fácil decir ‘haga valer la autoridad, no me va a temblar la mano’ cuando está de por medio la vida de otros, de muchos. Nosotros cambiamos y tanto la Sedena, la Marina y Guardia Nacional tienen formación para evitar los enfrentamientos y que se use más la inteligencia que la fuerza”, presumió.

El titular del Ejecutivo reiteró que en los sexenios anteriores eran más los muertos y heridos, que los detenidos por el Ejército. “Antes era ‘mátalos en caliente’ y remataban a loa heridos”, señaló.

“Cuidamos la vida de los elementos de las Fuerzas Armadas, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos. Esta es una política completamente distinta. Para mí fue una actitud responsable”.

En este contexto, López Obrador dio a conocer que tras la ‘persecución’, los soldados pidieron refuerzos y aproximadamente 400 elementos del Ejército lograron ingresar a la zona y desmantelaron laboratorios que se utilizaban para la fabricación de sustancias adictivas.

“Se evitó el enfrentamiento, asesinatos y muertes”, aseguró.

Tras persecución de soldados, el Ejército logró desmantelar un laboratorio clandestino.

Finalmente el presidente reiteró que su administración no enfrentará la violencia con más violencia e indicó que para combatir el problema su gobierno enfrentará las causas y se atenderá a los jóvenes y a la gente humilde.

“Esa es del talión. Diente por diente, ojo por ojo y nosotros decimos ¡No! Porque nos vamos a quedar todos chimuelos y tuertos”, concluyó.