Esteban Moctezuma da positivo a COVID; estuvo con Blinken, quien también está contagiado

El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, anunció en sus redes sociales que tras su reunión con el secretario de Estado de EU, Antony Blinken, dio positivo a COVID-19.

En su publicación, el embajador precisó que se realizó la prueba después de estar con el secretario estadounidense, que anunció que dio positivo de SARS-CoV2 ayer por la tarde, y el canciller mexicano Marcelo Ebrard.

Los resultados del estudio de antígenos que se realizó entre el miércoles y jueves, determinaron que el representante mexicano salió negativo; sin embargo, este se hizo una prueba PCR para extremar precauciones antes de entrar a la celebración del 5 de mayo en la Casa Blanca, la cual arrojó un resultado positivo.

Tras esta última valoración Moctezuma no pudo acudir a los festejos de la Batalla de Puebla, de los que Beatriz Gutiérrez Muller fue la invitada de honor.

“Atendiendo el anuncio del Secretario Blinken, me realice ayer y hoy pruebas de antígenos que salieron negativas. Para extremar precauciones, horas antes de ir a la Casa Blanca realicé la PCR resultando positiva a SARS CoV 2. Me apena no participar en los eventos del #CincoDeMayo”, se lee en el tuit del embajador.

Atendiendo el anuncio del Secretario Blinken, me realice ayer y hoy pruebas de antígenos que salieron negativas.



Para extremar precauciones, horas antes de ir a la Casa Blanca realicé la PCR resultando positiva a SARS CoV 2.

Me apena no participar en los eventos del #CincoDeMayo — Esteban Moctezuma Barragán (@emoctezumab) May 5, 2022

Por otra parte, el canciller Marcelo Ebrard anunció el miércoles por la noche que se realizó la prueba de COVID tras la exposición que tuvo del virus, y así determinar si contrajo la enfermedad o no.

“Les comunico que mi PCR salió negativa, de modo que seguimos adelante. Mañana ceremonia conmemorativa del 5 de mayo en Puebla e inicio de la visita a Centroamérica y el Caribe con el Presidente López Obrador. Buenas noches”, publicó Ebrard en su cuenta de Twitter.

Les comunico que mi PCR salió negativa, de modo que seguimos adelante. Mañana ceremonia conmemorativa del 5 de mayo en Puebla e inicio de la visita a Centroamérica y el Caribe con el Presidente López Obrador. Buenas noches. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 5, 2022





El secretario Blinken no ha tenido contacto con Joe Biden, por lo que el departamento de Estado del país no lo considera un contacto directo; sin embargo, en las últimas 24 horas confirmó en su cuenta de Twitter haberse reunido con el ya mencionado Marcelo Ebrard.