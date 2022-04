AMLO responde a ONU sobre desapariciones forzadas: Estamos actuando con legalidad y humanismo

El presidente López Obrador acusó al Comité de las Naciones Unidas Contra las Desapariciones Forzadas (CED) de no “actuar con apego a la verdad” después de dar a conocer en su informe de este martes que se requiere ‘desmilitar’ al país para evitar este tipo de crímenes.

“Ellos no tienen con todo respeto toda la información, no están actuando con apego a la verdad, ya no es el tiempo de antes en que se usaba al ejército para reprimir o rematar heridos como se hacía en la época de Calderón”, comentó.

De acuerdo con el mandatario, la Secretaría de Gobernación ya se encuentra atendiendo la recomendación pero aclaró que su gobierno no desaparece personas como se solía hacer en sexenios pasados.

“No vieron los abusos que se cometían durante el periodo neoliberal, hay que ponerlos al tanto que ya es otra realidad y ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados si estamos actuando con legalidad, humanismo y no permitimos la corrupción y la impunidad”, apuntó.

Luego de que la ONU pidiera al Gobierno de México abandonar el enfoque militarizado como estrategia de seguridad pública, @lopezobrador_ respondió "ellos no tienen, con todo respeto, toda la información, no están actuando con apego a la verdad". pic.twitter.com/0K1vzJnO0L — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) April 13, 2022

Obrador dio a conocer su postura luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunciara este martes que el gobierno cumpliría con la implementación de las 85 recomendaciones contenidas en el informe de los expertos.

“El Estado mexicano agradece el trabajo del comité y recibe sus recomendaciones respetuosamente con el compromiso de implementarlas de buena fe”, detalló la dependencia en un boletín.

En el texto, sus integrantes enfatizan la necesidad de implementar una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas, al igual que las prioridades para atender dicha política y las condiciones mínimas para que esta sea “eficaz y efectiva”.

También instaron a fortalecer las instituciones nacionales y los procesos de búsqueda e investigación; de garantizar la coordinación sistemática y efectiva de las instituciones y de remover obstáculos en la judicialización y crisis forense.