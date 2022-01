Hospitalizaciones por ómicron se quintuplican en CDMX en lo que va del año

Con la cuarta ola de la pandemia de COVID-19, impulsada por la variante ómicron, en lo que va de 2022 se ha multiplicado por cinco la ocupación hospitalaria en la capital del país, donde alcanza ya 73.11 por ciento.

De acuerdo con el Informe COVID-19, que el gobierno de la Ciudad de México publica diariamente, el número de camas de hospital ocupadas pasó de 383 registradas, el 2 de enero, a 2 mil 58 contabilizadas el 22 de enero, lo que representa un aumento del 437 por ciento.

El Sistema de Información de la Red IRAG (Infecciones Respiratorias Agudas Graves), de la Secretaría de Salud en el ámbito federal, ubica, además, a la capital del país como la cuarta entidad con mayor ocupación hospitalaria.





Al 23 de enero, Durango se ubicó en el primer lugar de ocupación de camas en hospitalización general, con 82.65 por ciento, seguido de Nuevo León, con 74.97 por ciento; Aguascalientes, con 73.21 por ciento, y Ciudad de México, con 73.11 por ciento.

En la capital mexicana, los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que ya registran saturación son: el Centro Médico Nacional La Raza, Hospital General de Zona 48 San Pedro Jalpa, Hospital General de Zona 47 Vicente Guerrero, Hospital General de Zona No. 2-A Troncoso, Hospital General Regional 1 McGregor, Centro Médico Nacional Siglo 21, Hospital General de Zona con Unidad de Medicina Familiar No. 8 San Ángel, Centro de Atención Temporal Morelos, Unidad de Gineco Pediatría No. 3A Magdalena de las Salinas, Hospital General Regional 2 Villa Coapa, Hospital General de Zona 32 Villa Coapa y el Hospital General 24 Insurgentes.

En la serie histórica, de acuerdo con el Sistema de Información de la Red IRAG, el porcentaje de ocupación hospitalaria pasó del 16.06 por ciento al 73.11 por ciento.