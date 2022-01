AMLO defiende a Javier May: ‘Es un hombre honesto y trabajador, quisiera tener 100 así’

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó a Javier May como un hombre de “principios, con ideales, honesto y trabajador” y afirmó que quisiera tener “cien hombres así” en su gobierno.

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el mandatario defendió la designación de Javier May como nuevo director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), ante la ola de criticas que cuestionan que el senador morenista no tenga estudios universitarios.

“Yo quisiera cien así (como Javier May), pero solo tenemos cincuenta mujeres y hombres y miren lo que estamos haciendo. Javier, por voluntad del pueblo y no por dedazo, fue dos veces presidente municipal de Comalcalco, senador de la República. Entonces claro que puede”, defendió AMLO.

El titular del Ejecutivo dijo que al igual que el General Gustavo Ricardo Vallejo Suárez con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y Rocío Nahle con la Refinería de Dos Bocas, Javier May es ahora el responsable de la obra del Tren Maya y que contará con todo el apoyo del Gobierno Federal.

“Aquí no son cargos, son encargos. Claro que es todo el gobierno el que apoya, todos trabajamos y ayudamos, pero ahora Javier May es el responsable. Porque llueva, truene o relampaguee vamos a estar inaugurando el Tren Maya el próximo año. No podemos fallar y por eso estos cambios que hicimos”, argumentó.

En la 'mañanera', López Obrador defendió a Javier May, titular de Fonatur y destacó su trayectoria al frente de la presidencia municipal de Comalcalco: "Yo quisiera cien así, pero solo tenemos 50 mujeres y hombres".

En este mismo tenor, el presidente aseguró que la gente está “contentísima” con el proyecto del Tren Maya y que tiene encuestas que lo señalan. Asimismo, mencionó que las empresas que participan en la obra “se han portado muy bien”.

¿Quién es Javier May Rodríguez?

De 56 años, Javier May ha desempeñado distintos cargos de elección popular: fue electo en dos ocasiones como presidente municipal de Comalcalco y diputado local en el Congreso de Tabasco.

En septiembre de 2018, en la LXIV Legislatura, fue Senador de la República por su estado natal, cargo al que pidió licencia para incorporarse a la Secretaría de Bienestar.

Asumió como secretario de Bienestar el 2 de septiembre de 2020; anteriormente fue subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional en la misma dependencia, donde estuvo a cargo del programa Sembrando Vida.