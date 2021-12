Que siempre no: Cámara de Diputados mete ‘reversa’ a acción penal contra consejeros del INE

La Presidencia de la Cámara de Diputados anunció que no continuará con el proceso legal en contra de funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) que se opusieron a llevar a cabo la consulta de revocación de mandato al argumentar falta de presupuesto.

“Escuchando con pluralidad, apertura y buena fe, ha decidido tomar todas las acciones jurídicas a su alcance, para efecto de que no continúen las indagatorias penales en contra de funcionarios del INE. Esta Presidencia manifiesta siempre su disposición de escuchar y atender a todas las voces como una labor permanente e incluyente”, precisó la Cámara de Diputados en un mensaje publicado en redes sociales.

El revés se da luego de que Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la cámara baja, presentara una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra algunos funcionarios del INE por la posible comisión de delitos de coalición de servidores públicos y abuso de autoridad.

La decisión de interponer una denuncia fue resultado de la acción ejecutada por el Consejo General del INE que votó por posponer la consulta de revocación de mandato hasta contar con los recursos suficientes.

Sin embargo, el acuerdo del INE que posponía la consulta fue suspendido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que argumentó que la concesión de la suspensión solicitada no se pone en peligro a las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano.

Al respecto, el presidente López Obrador celebró este miércoles que Gutiérrez Luna decidiera ‘echar para atrás’ la denuncia.

“Que buena actitud del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio, que presente una denuncia porque él considera que es un delito el que cometieron, lo reflexiona a partir de que hay una inconformidad y dice -me retracto- y ya no continuó con la denuncia, pero que bien que lo hizo porque primero no hay que perseguir a nadie, cero represión, cero censura y no darle motivo”, sostuvo el mandatario.