‘Que no sean tapadera’: AMLO envía mensaje a gobernadores entrantes

El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a los gobernadores entrantes evitar encubrir a personas o acciones ilícitas y reiteró que su gobierno no perseguirá políticos ni buscará ‘venganza’.

“Lo recomiendo para todos los gobernadores que están entrando, que no sean tapadera, que no haya afanes de venganza pero que no se conviertan en cómplices... encubridores, no encubrir, y que con pruebas se presenten denuncias ante la autoridad competente… la Fiscalía que sea estatal y también federal por ley son instituciones autónomas, que ellos resuelvan y también que no se estigmatice a nadie”, afirmó.

El mandatario federal realizó la declaración en el margen de la acusación por parte del actual gobierno de Michoacán al exgobernador Silvano Aureoles por el presunto fraude de 5 mil 186 millones de pesos que llevó a cabo en contubernio con una constructora encargada de construir cuarteles a precios elevados.

Alfredo Ramírez, actual gobernador del estado, afirmó que los 7 cuarteles policiales con lujosas habitaciones con blindaje antibalas están construidos con materiales de baja calidad, como paredes y techos de láminas de plástico.

Ramírez explicó que Aureoles pagó siete proyectos ejecutivos, uno por cada complejo, cuando debió ser solamente uno, además, la construcción estaba a sobreprecio. La Auditoría Superior de Michoacán (ASM) se encuentra investigando el caso.

A pesar de no ser la primera vez que Aureoles lleva a cabo actividades ilícitas, el presidente remarcó que “no habrá linchamientos políticos” y que el gobierno de Michoacán ya está trabajando en el caso.

“...que se presenten pruebas que sostengan las denuncias, ese es mi opinión porque si hay encubrimiento va a pasar el tiempo y esos desfalcos se van a a reflejar en que no va a haber presupuesto ni para pagar la nomina como sucede en algunos casos… como justifican el que no haya presupuesto, los entrantes me refiero, pero tiene que ser un asunto responsable, ético.”