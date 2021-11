AMLO en la ONU: FRENA arma ‘miniprotesta’ en Nueva York

Ante el viaje del presidente Andrés Manuel López Obrador en Nueva York, Estados Unidos, un grupo de detractores protestó por su presencia.

Así como hubo una congregación de simpatizantes del mandatario, el Frente Nacional AntiAMLO (FRENA) se hizo presente, aunque en una escala menor.

Previo a que el mandatario saliera del hotel Millennium Hilton, un grupo de alrededor de 10 personas protestaban a una cuadra del mismo.

Los detractores portaban las características banderas verdes del movimiento, que en un inicio fue conformado por el empresario Genaro Lozano.

“Andrés Manuel López Obrador es el peor presidente de México”, era una de las consignas que gritaban.

Además extendieron una manta con el mensaje: “You come to de UN to teach corruption classes? You are a liar and genocidal cynic! You are the shame of Mexico! You don’t fool us!”. Traducción: “¿Vienes a la ONU a dar clases de corrupción? ¡Eres un mentiroso y un cínico genocida! ¡Eres la vergüenza de México! ¡No nos engañas!”.

Dado que en el punto también había un centenar de migrantes simpatizantes del mandatario, estos se acercaron al grupo de FRENA para opacarlos, por lo que se hicieron de gritos.

López Obrador presidió un debate sobre seguridad y corrupción en el Consejo de Seguridad de la ONU.