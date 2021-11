Y entonces… ¿para cuándo va la reforma eléctrica? Esto dice Morena

En medio de una creciente confusión, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, buscó calmar los ánimos en la 4T y aseguró que la reforma eléctrica sí va este año.

Luego del enredo que causaron sus afirmaciones del miércoles entre propios y extraños, ayer aclaró que su partido y sus aliados del PT y PVEM insistirán en que la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador se apruebe antes del 15 de diciembre de este año o en un periodo extraordinario en enero de 2022.

Aun cuando ya todos los partidos de oposición celebran “su triunfo” por el aplazamiento de la discusión y votación de la reforma para abril del próximo año, Mier explicó que “vamos a hacer lo posible para que por lo menos en la Cámara de Diputados la estemos sacando en diciembre, si no valoraremos también un periodo extraordinario, lo voy a platicar con el Senado de la República”.

Confió en que “estamos en tiempo y para el 15 de abril de 2022 habrá concluido el proceso de reforma eléctrica –en la Cámara de Diputados, en el Senado y en al menos 17 Congresos estatales– y todos los mexicanos participarán de ella, todos los involucrados sabrán de los beneficios, los académicos, los economistas, todos van a participar en el debate”, dijo.

Para ello, indicó que las comisiones unidas de Energía y de Puntos Constitucionales de la Cámara baja se reunirán este viernes para diseñar el formato para el parlamento abierto, las fechas y ahí se determinará la ruta a seguir para el procesamiento de la iniciativa presidencial.

Aclaró que después de su aprobación en la Cámara de Diputados se iría al Senado de la República y después tiene que ser aprobada por al menos 17 Congresos locales, “y lo que nosotros nos estamos proponiendo es que el último Congreso estatal esté aprobándola hacia el 13 o 14 de abril, para que podamos tener la declaratoria de reforma constitucional hacia el 15 de abril”.

Sobre las preocupaciones de los legisladores estadounidenses, sostuvo que “todos deben estar tranquilos, pensaban que íbamos a atentar contra la inversión, no es así, ya hubo entendimiento”.

“Lo que tengo entendido es que se fueron sorprendidos con la explicación que se les dio en Palacio Nacional y que lo único que piden es que el título que establece que no puede haber corrupción en el sector eléctrico se garantice en México”, según reveló. Insistió en que “lo que queremos es libre competencia, respeto a las inversiones y una libre participación del sector privado”.

Incluso, adelantó que en la Comisión de Energía “se valorará programar un encuentro y un acercamiento con los legisladores de Estados Unidos”, aunque sostuvo que “nosotros somos un país soberano y en el capítulo 8 del nuevo Tratado de Libre Comercio establece que los tres países, Estados Unidos, Canadá y México, se reservan su derecho de reformas constitucionales y que habrá total y absoluto respeto”.

Sobre la celebración de la coalición opositora Va por México, conformada por PAN, PRI y PRD –de que es su triunfo el aplazamiento de la discusión de la reforma–, opinó que “es sólo una estrategia política, eso lo entiendo, no me asusta, es normal y nosotros no nos distraemos en eso”.

En tanto, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, convocó a la militancia a una movilización nacional en defensa de la soberanía energética, al fortalecimiento de la CFE y en busca de apoyo nacional a la iniciativa de reforma del presidente López Obrador.

Por su parte, los coordinadores de los diputados del PAN, Jorge Romero; de MC, Jorge Álvarez, y del PRD, Luis Espinoza, criticaron la confusión en la 4T, insistieron en que Morena “les dio la razón”, que la reforma se debe “debatir a fondo” y estimaron que “esa ocurrencia no tiene posibilidades de que pase”.