‘Es guasa’, recula ‘El Mijis’ tras amenazas por presentación del cantante Lalo Mora

“Es guasa”, reculó el exdiputado local, Pedro Carrizales Becerra ‘El Mijis’, luego de las amenazas que lanzó en su página oficial de Faceebok contra el cantante de música norteña, Lalo Mora, quien se presentará en San Luis Potosí el próximo 30 de octubre.

En días pasados Lalo Mora le tocó los senos a una fan que se acercó a fotografiarse en un concierto que se llevó a cabo en Estados Unidos. Tras esta situación, el también activista potosino interpuso una demanda en su contra por abuso sexual ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El día de ayer, ‘El Mijis’ escribió en sus redes sociales: “¡Bienvenido al Infierno Lalo Mora!, Te va tocar descubrir lo que en San Luis le hacemos a los abusadores sexuales! ¿No estás emocionado?. ¿Cómo quieren que lo recibamos banda? Háganle su carta a Santa, mis compas les van a cumplir sus deseos”.

Posteriormente y en entrevista para El Financiero, Carrizales Becerra reveló que fueron algunas mujeres agraviadas por el artista quienes lo buscaron para que les diera asesoría e interponer una denuncia contra el cantante.”

Me dijeron que las ayudara, que tenían miedo del efecto mediático que implica meterse con un personaje del mundo del espectáculo. Me mandaron mensaje; me dijeron, ‘haz paro’, y pues uno hace las cosas y luego las piensa. Ya sabes como soy yo, pero no me importa, yo voy a aguantar los madrazos”.

Sostuvo que el mensaje no tenía otra finalidad más que la de visibilizar la violencia en contra de las mujeres para que no se normalice el tocarlas solo porque se trata de un famoso, sin embargo, remarcó, cada quien le da la lectura que quiere.

Dijo que no ha sostenido pláticas ni con el artista ni con su equipo, pero adelantó que llegará hasta las últimas consecuencias para que Lalo Mora sea juzgado conforme la ley por las conductas misóginas y abusos contra sus fans.

‘El Mijis’ ya tiene preparadas una serie de manifestaciones, colocación de lonas e incluso llevará huevos y jitomates para evitar que Lalo Mora pise un escenario potosino. “Mínimo un agarrón de nalgas se va a llevar para que vea lo que se siente”.

Aseguró que con esto no busca shows mediáticos que lo pongan en la escena nacional, pero sí utilizar los reflectores para que las luchas lleguen a buen puerto y se alce la voz por los sectores vulnerables.

Fue en la misma publicación en donde Carrizales Becerra le respondió a uno de sus seguidores: “es guasa. Sí voy a poner lonas, protestar... es más que nada para que no venga, Sería una burla”, aseguró.