AMLO no se opondrá si Fiscalía otorga libertad a Félix Gallardo

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este viernes que si la autoridad correspondiente otorgara libertad por su mayoría de edad a Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cartel de Guadalajara, él no se opondría.

“En su caso si se termina de revisar este asunto, que corresponde a la Fiscalía, (se determina) de que no tiene ya ningún pendiente porque ya cumplió con estar en la cárcel durante algún tiempo, que si ya tiene derecho a salir, yo no me opongo a eso”, apuntó en la conferencia matutina.

AMLO agregó que él es humanista y no quisiera que nadie sufriera ni que nadie estuviera en la cárcel.

Al ser cuestionado sobre si le brindaría amnistía, López Obrador señaló que por su edad y por su enfermedad ya podría salir, pero que se debe esperar a que se revise el caso.

Félix Gallardo, de 75 años de edad, ha pasado 32 años en prisión tras ser condenado en 1989 por el asesinato de Enrique ‘Kiki’ Camarena, agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

El ‘jefe de jefes’, como es apogado, habló por primera vez en tres décadas con Issa Osorio de Telemundo. Él le comentó que no tiene esperanzas de vida ni de salir en libertad. También le dijo que su estado de salud es grave: está en silla de ruedas, parcialmente ciego y usa oxígeno.

Sobre la amnistía propuesta por el presidente López Obrador para reos mayores de 75 años, Félix Gallardo dijo a la reportera que no está interesado en ello.

“No. No estoy buscando eso. Sé que el señor presidente es un hombre de buena voluntad que está combatiendo la desigualdad social. Está dando pensiones, está dando muchas cosas y yo no le quitaría su tiempo”, indicó.