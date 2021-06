AMLO ya piensa en el retiro y dice que esto es lo que hará

El presidente Andrés Manuel López Obrador esbozó este miércoles lo que sería su ‘plan de retiro’ tras terminar el sexenio.

El titular del Ejecutivo afirmó que no tiene planes de reelegirse, además, señaló que planea escribir un libro y residir en Palenque, Chiapas.

“Si tengo salud voy a estar hasta finales de septiembre del 2024 y me desaparezco, me jubilo, no vuelvo a participar en nada (de) política”. Me voy a dedicar a otra cosa, iré a Palenque y ahí tengo que cuidar mis árboles y sí voy a escribir, eso sí, porque me ayuda mucho”, adelantó el mandatario en la ‘mañanera’.

Con relación al libro, dijo que abordará el pensamiento conservador y que aportará conocimiento en el terreno académico, literario y teórico.

Además, reiteró que mientras esté en el cargo sentará “las bases de la transformación” en estos “6 años” que le quedan porque, dice, trabajará el doble hasta el fin de su Gobierno.

“Hay que trabajar 16 horas diarias, así se amplía el periodo para dejar bien sentadas las bases de la transformación y que les cueste. Toco madera, si algunos de estos impresentables llegara (al Poder), que les cueste trabajo”, agregó.