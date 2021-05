Estos son los 3 elementos de la pandemia mal manejados por la 4T, según Carlos Elizondo

El profesor de la escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, Carlos Elizondo, consideró que son tres los elementos de la pandemia de COVID-19 que no fueron bien manejados por el Gobierno actual.

“En el caso de la pandemia, claramente es un evento sorpresivo, pero se muestra cómo reacciona un Gobierno frente a la sorpresa, no es culpa del presidente, el presidente dice que le cayó como anillo al dedo, eso es bien extraño, no hay ningún gobernante, que yo conozca, que ha dicho algo similar”, indicó en entrevista para La Silla Roja.

Indicó que el primer elemento de la pandemia que no fue bien controlado fue que se restara importancia a la pandemia.

“La reacción ante la pandemia tuvo tres elementos interesantes y no bien manejados: el primero fue la negación, ahí no es si el sistema de salud funcionaba o no funcionaba, el presidente no creía que esto fuera importante, lo dijo varias veces, lo dijo López-Gatell, el tema del tapabocas, toda esta historia”, detalló en la charla con Enrique Quintana, Víctor Piz y Leonardo Kourchenko.

El segundo elemento fue que la estrategia para combatir el coronavirus se concentrara en la disponibilidad de camas y no en ofrecer la mejor asistencia posible a los enfermos.

“Cuando se dieron cuenta de que esto era grave tomaron una decisión políticamente muy inteligente que se llamó tener suficiente camas, que la gente no se muera en los estacionamientos, salvo en la parte crítica de diciembre, enero de este año, funcionó bastante bien, la gente se moría en sus casas, ya que llegaban a las camas pues muda la tasa de mortandad de pacientes ingresados del IMSS, es altísima, más del 50 por ciento de los que ingresaban se morían pero no fue bueno en términos de bienestar de los pacientes; no fueron los 65 muertos de un escenario muy catastrófico, nos dijo López-Gatell, pero ya vamos arriba de los 220 mil, a muchos países les pasó, es una pandemia complicada, pero los reflejos se concentraron en dar camas no en dar la mejor asistencia posible, en comprar ventiladores, aunque no hubiera el expertise para manejarlos y el resultado es que somos uno de los tres países con más muertos y con más exceso de muertos del mundo”, explicó el escritor.

Mientras que el tercer punto es que muy pocos mexicanos han recibido la vacuna contra el coronavirus.

“Finalmente, la vacuna, un país que trató muy mal la pandemia fue Estados Unidos, pero el presiente Trump entendió muy rápido la importancia de la vacunación y si hoy tenemos tres vacunas eficaces es porque Estados Unidos las mandó a hacer, las pagó, las desarrolló, todo y eso le permitió a Biden heredar un sistema que no estaba bien en la parte de su ejecución de vacunación, pero que tenía las vacunas”, añadió.

“El presidente López tardó en darse cuenta de la importancia de la vacuna, se ve que López-Gatell no estaba muy convencido de la importancia de las vacunas, tuvo que entrar Marcelo Ebrard a presionar para comprarlas, no es óptimo que las compre un canciller porque no es experto en el tema, no tiene la infraestructura, se compraron bastante bien, parecía que no estaban mal pero la de AstraZeneca falló porque no cuidaron lo que Trump cuidó que es no basta con decir ‘voy a traer la vacuna’, si no que tengo que tener cada uno de los suministros que hacen posible que esas vacunas se envasen, se distribuyan, que haya jeringas, y la puesta mayor que hizo este Gobierno de traer las vacunas de AstraZeneca, producidas en Argentina, pero envasadas en México, pues hasta ahora no se ha inyectado una sola de esas vacunas”, indicó.

“México está entre los países que han vacunado un menor porcentaje de su población, no es lo que nos dieron que iban a lograr para el mes de mayo, ni lejanamente. Era un país que sabía vacunar muy bien y tuvieron que inventar todo es sistema centralizado, que genera una enorme incertidumbre porque no sabes cuándo te va a tocar, cuándo te va a tocar, si te va a llegar la segunda dosis y habla del riesgo de que alguien tenga todo el poder, que no haya un comité científico que decida la prelación de la vacunación, yo no conozco, en ningún país del mundo, que alguien hay decidido vacunar primero a los maestros de una entidad, en esta caso Campeche, que terminar con la vacunación de los médicos públicos y privados, camilleros y enfermeros. Eso me parece trágico”.