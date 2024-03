Investigan muerte de niña que fue presuntamente succionada por tubería de una alberca en Texas

La policía de Houston está investigando la muerte de una niña de 8 años, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una gran tubería de un río lento en un hotel de Houston, donde había estado nadando con su familia.

El Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris dictaminó que la muerte de Aliyah Jaico el sábado se debió a un ahogamiento accidental. Dijo que murió ahogada y asfixia mecánica, cuando un objeto o fuerza física impide que alguien respire. Su informe de autopsia está pendiente.

La policía dijo que la niña fue encontrada “dentro de una tubería grande en el área de la piscina” y los paramédicos la declararon muerta.

Succión de tubería causó la muerte de la menor en una alberca de Texas, dicen familiares

Una demanda presentada el lunes contra el hotel por su madre, José Daniela Jaico Ahumada, alega que la niña fue succionada por una abertura no asegurada en el sistema de flujo de la piscina que tenía entre 12 y 16 pulgadas (40 centímetros) de ancho.

“Tuvieron que romper concreto para sacarla, cortar tuberías, fue absolutamente horrible”, dijo el martes Richard Nava, abogado de su madre, en una conferencia de prensa.

La familia se hospedaba en el Doubletree by Hilton Houston Brookhollow, que figura como demandado en la demanda junto con Hilton Worldwide Holdings. Un portavoz de Hilton dijo que estaban profundamente entristecidos por la muerte de la niña y señaló que la propiedad es operada por un tercero. El portavoz dijo que Hilton no había recibido ninguna demanda y no comenta sobre litigios pendientes.

Una oficina legal que, según el portavoz de Hilton, representaba a los propietarios del hotel no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el martes.

Ahumada dijo en la demanda que había alquilado la habitación para que su familia pudiera disfrutar de un día de natación, una actividad que le encantaba a Aliyah.