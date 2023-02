Unos ‘globillos’... Esto sabemos del drama entre EU, China y Canadá por objetos voladores

China se está preparando para derribar un objeto volador no identificado que fue visto sobre las aguas cerca de la ciudad portuaria de Qingdao, informó este domingo The Paper.

Un empleado de la autoridad de desarrollo marino del distrito Jimo de Qingdao dijo que las “autoridades pertinentes” se están preparando para derribar el objeto, según el informe. El empleado no fue informado de qué objeto se trataba.

La persona aseguró que a los pescadores de la zona se les ha dicho que tengan cuidado, agregó el informe.

Este hecho ocurre después de que Estados Unidos y Canadá derribaron tres objetos voladores no identificados que estaban a gran altitud en lo que va de este mes.

En el caso del objeto volador no identificado destruido por Canadá, fue identificado sobre Alaska el viernes por la noche y monitoreado por aviones militares estadounidenses hasta que cruzó hacia suelo canadiense, según el Pentágono. Un avión de combate F-22 de EU lo derribó con éxito sobre el Yukón.

El primer ministro Justin Trudeau coordinó la respuesta con el presidente estadounidense Joe Biden. El objeto fue derribado por un misil AIM 9X.

¿Cómo inició la ‘guerra’ de los globos?

Un enorme globo surca el cielo sobre Columbia, Missouri, el viernes 3 de febrero de 2023. (Anna Griffin/AP)

El drama comenzó a principios de este mes cuando un globo atravesó América del Norte, atrayendo la atención mundial y provocando un enfrentamiento diplomático entre Estados Unidos y China.

Washington sostiene que la aeronave fue enviada a propósito por China para vigilancia de zonas militares, mientras que Beijing respondió que era un dispositivo inofensivo de monitoreo del clima que se salió de su curso. El Ejército estadounidense lo derribó el 4 de febrero frente a la costa de Carolina del Sur.

No está claro qué eran los dos últimos objetos o de dónde venían y aún no se ha hecho pública ninguna prueba de que los tres episodios estén relacionados. Las llamadas al Ministerio de Relaciones Exteriores de China el domingo para obtener comentarios sobre los últimos incidentes no recibieron respuesta.

‘Deberemos tener los ojos bien abiertos con China’

Biden ordenó el derribo de un objeto volador no identificado más pequeño que se vio a unos 40 mil pies de altura sobre Alaska el viernes. Ese mismo día, el tercer objeto fue avistado a una altitud similar por el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, un comando militar conjunto de EU y Canadá responsable de advertencias aeroespaciales y marítimas.

“Parece ser un objeto pequeño y cilíndrico”, más pequeño que el primer globo, y “representaba una amenaza razonable para la seguridad de los vuelos civiles”, dijo Anita Anand, ministra de defensa de Canadá, sobre el último objeto.

Anand se negó a especular sobre los orígenes del último objeto, pero agregó que, en términos generales, “necesitamos tener los ojos bien abiertos en China”.

Para determinar más detalles sobre el propósito y el origen de los dispositivos, las fuerzas canadienses recuperarán y analizarán los restos del último objeto, mientras que los equipos estadounidenses han estado trabajando para recuperar los restos del globo y el segundo objeto.

¿EU se está poniendo ‘paranoico’?

En una señal del mayor nerviosismo por las incursiones, Estados Unidos ordenó el sábado un cierre temporal del espacio aéreo sobre Montana después de detectar una “anomalía de radar”.

Los aviones de combate enviados para investigar no detectaron ningún objeto que se correlacionara con los impactos del radar, y agregó que continuará monitoreando la situación. Desde entonces, la restricción se ha levantado.

Los incidentes han puesto de relieve los supuestos programas de vigilancia de China. EU alega que el globo era parte de un programa de espionaje dirigido por militares que duró años y abarcó más de 40 países, una afirmación rechazada por Beijing.

Funcionarios estadounidenses dijeron que el globo transportaba equipos con sensores diseñados para captar señales de comunicación y señalaron el hecho de que había sobrevolado sitios militares estadounidenses sensibles durante su tránsito.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, dijo el viernes que el globo era una nave civil y que su tránsito por Estados Unidos la semana pasada fue un “incidente aislado e inesperado”.