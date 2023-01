Elle es Bingo Allison, cura no binario de la Iglesia de Inglaterra

¿Sabes qué significa ser una persona no binaria? Te explicamos. (Shutterstock)

La Iglesia de Inglaterra ordenó por primera vez a una persona no binaria como cura. Se trata de le sacerdote Bingo Allison.

Bingo Allison, de 36 años de edad, ha dicho que fue Dios quien le guió para vivirse como persona no binaria, esto en una epifanía, según medios británicos.

Esto ocurrió cuando, en medio de la noche, reflexionó sobre el Génesis 1:27, que habla sobre la creación de las personas, la masculinidad y la feminidad.

Contó al medio Liverpool Echo que este hecho fue una experiencia profundamente espiritual para elle. Además, consideró que las transiciones de género pueden y deberían ser experiencias espirituales/religiosas, además de sociales, emocionales y físicas, según el portal Premier Christian News.

La misión de le cura actualmente consiste en visitar escuelas en el área de Liverpool, donde trabaja ahora, para hablar con estudiantes jóvenes LGBTQ+ e inspirarles y enseñarles que pueden tener un espacio en las iglesias, apunta el medio.

“Una de las cosas más importantes es ser una representación visual en la comunidad local de Liverpool, visitar escuelas, hacer asambleas y así hacer una gran diferencia (...) Cuando visto como cura, le dejo a saber a las infancias que esto está bien y que hay un espacio en la Iglesia y en el mundo de afuera para personas como yo”, dijo Bingo Allison a Liverpool Echos.

Bingo Allison utiliza los pronombres they/them, que en español se traduce como elle, para referirse a sí misme.

¿Qué significa ser una persona no binaria?

Las personas no binarias no se reconocen como hombres o mujeres.

Algunas personas no binarias eligen un pronombre neutro para nombrarse a sí mismas; en inglés, los pronombres utilizados son they / them, mientras que en español se propone el pronombre neutro elle.

Sin embargo, algunas personas continúan utilizando pronombres genéricos como ella o él, añaden elle o utilizan todos los pronombres para nombrarse.

La LGBT Foundation explica que el género suele ser asociado a estereotipos de masculinidad o feminidad, pero este puede expresarse de diversas maneras según cada persona, mediante el modo de vestir, de comportarse o los pronombres elegidos.

Cuando una persona vive bajo el género que le fue asignado al nacer, se le conoce como una persona cisgénero (mujer u hombre; se utiliza la abreviatura cis). En cambio, si una persona considera que su género leído al nacer es diferente al que vive, puede ser una persona trans o no binaria.

Las personas no binarias no se describen a sí mismas bajo términos de género binario (hombre o mujer, masculino o femenino).

La fundación también explica que el término “no binario” describe y arropa a cualquier persona que no se ajuste a la narrativa tradicional del género, por lo que la comunidad es diversa. “Las personas no binarias pueden identificarse como hombre y mujer, o ni hombre ni mujer”. El género de las personas puede ser fluido (gender fluid).

Por eso existen muchas palabras con las que las personas no binarias se nombran a sí mismas: genderqueer, gender-fluid, bigénero y trigénero, entre varias otras.

Actualmente hay diversas celebridades que se nombran como personas no binarias, por ejemplo, les cantantes Demi Lovato y Sam Smith, Elliot Page, Jonathan Van Ness, Indya Moore, Ashnikko, Lachlan Watson, Alok Menon, entre varias otras.