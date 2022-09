Huelga de trenes en EU: acuerdo con sindicatos evitó una crisis económica, afirma Joe Biden

El presidente Joe Biden dijo que el acuerdo laboral tentativo que ayudó a forjar en el sector ferroviario evitó devastar la economía de Estados Unidos cuando ya está luchando con una alta inflación y restricciones en la cadena de suministro.

“Si, de hecho, se hubieran ido a la huelga, las cadenas de suministro en este país se habrían detenido. Habríamos visto una verdadera crisis económica”, dijo en una entrevista con 60 Minutes de CBS que se emitirá el domingo.

Biden calificó el acuerdo de “justo para ambas partes”. Sus comentarios sugieren que confía en que los sindicatos que resisten ratificarán el acuerdo, forjado apenas unas horas antes de que una huelga hubiera detenido el tráfico ferroviario en todo el país.

Los miembros del sindicato aún deben votar para aceptar el trato y no hay garantía de que lo hagan. La Casa Blanca dijo que el acuerdo tentativo extiende el período de “enfriamiento”, durante el cual los sindicatos no pueden hacer huelga, para garantizar que un rechazo no desencadene inmediatamente un paro laboral.

Biden advierte por posible crisis tras huelga de trenes

El miércoles por la noche, Biden intervino personalmente en las conversaciones, enfatizando el daño económico generalizado que resultaría de una huelga.

Los defensores sindicales y los funcionarios familiarizados con el llamado del presidente a los negociadores dijeron que la participación de Biden fue fundamental para lograr que ambas partes estuvieran de acuerdo, y uno dijo que no estaba claro cómo irían las negociaciones en el momento en que Biden llamó.

Un paro laboral habría enredado las cadenas de suministro y alimentado la inflación al rojo vivo, al tiempo que pondría a los demócratas en mayor riesgo de perder el control del Congreso en las elecciones intermedias de noviembre. En cambio, el presidente está saliendo con un acuerdo que podría ser una validación de sus habilidades de negociación.