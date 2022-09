Joe Biden conmemorará aniversario del 11-S en el Pentágono

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, conmemorará el 21 aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre con un discurso y colocación de flores en el Pentágono, anunció este martes la Casa Blanca.

El evento conmemorará el día en 2001 en que terroristas de Al Qaeda secuestraron aviones y los estrellaron en las torres del World Trade Center, en la ciudad de Nueva York, en el Pentágono en Washington y en una pradera de Pensilvania. Casi 3 mil personas murieron. Estados Unidos respondió lanzando la guerra en Afganistán.

La primera dama, Jill Biden, hablará el domingo en Shanksville, Pensilvania, mientras que la vicepresidenta Kamala Harris y su esposo irán a Nueva York para una ceremonia de conmemoración en el Memorial Nacional del 11 de Septiembre.

El martes 11 de septiembre de 2001, en la mañana, cuatro aviones comerciales fueron secuestrados y convertidos en misiles por miembros del grupo yihadista Al Qaeda, con los que se realizaron los mayores ataques terroristas en la historia de Estados Unidos.

Dos de ellos fueron estrellados contra las Torres Gemelas, en Nueva York; otro se impactó en la fachada oeste del Pentágono, sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos y uno más, cuyo objetivo era el Capitolio, cayó en un campo de Pensilvania, después de que sus pasajeros intentaron someter a los terroristas.

“El 11-S significó, en primer lugar, la fractura de la arquitectura del sistema internacional, que encabeza la Organización de las Naciones Unidas y que tiene en Estados Unidos uno de sus puntales más importantes. Asimismo, fue un atentado contra los actores de desarrollo y de identidad civilizatoria estadunidenses –los establishment financiero, militar y político, representados por las Torres Gemelas, el Pentágono y el Capitolio, respectivamente– y una embestida contra la seguridad de la sociedad del vecino país del norte.”, expresó , José Luis Valdés Ugalde, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN), en 2021 a Gaceta UNAM.

En opinión de Valdés Ugalde, si los estadunidenses tenían la creencia de que vivían en un espacio seguro, dicha creencia se vino abajo aquel día.

“Con el derrumbe de la Torres Gemelas, la estabilidad psicológica y emocional de los habitantes de Estados Unidos también se derrumbó. Ese día, aquella sociedad en su conjunto sufrió un shock cultural, político, psicológico y emocional muy fuerte. A partir de entonces ya no se sintió protegida”, agregó.

-Con información de AP.

