EU elimina a Ayman al-Zawahri, líder de Al Qaeda, en ataque en Afganistán

El líder de Al Qaeda, Ayman al-Zawahri murió en un ataque perpetrado por Estados Unidos este fin de semana a Afganistán, informó The Assciated Press.

Funcionarios de la Casa Blanca se negaron a confirmar que Al Zawahri fue asesinado, pero señalaron en un comunicado que “Estados Unidos efectuó una operación antiterrorista contra un blanco significativo de Al Qaeda en Afganistán. La operación fue exitosa y no hubo bajas civiles”.

El funcionario dijo que la operación se llevó a cabo durante el fin de semana y no dio más detalles. The Associated Press dijo que el ataque mató al principal líder de Al-Qaeda, Ayman Al-Zawahri.

Funcionarios y exfuncionarios del gobierno empezaron a escuchar el domingo por la tarde que Al Zawahri había muerto por el ataque de un dron, pero el gobierno retrasó dar a conocer la información hasta que pudo confirmar el fallecimiento, según una persona que habló a condición de guardar el anonimato para poder declarar sobre el asunto.

La Casa Blanca dijo que el presidente Joe Biden daría un discurso sobre la operación este lunes a las 19:30, hora de Washington.

El Departamento de Defensa remitió a la Casa Blanca y el Comando Central de Estados Unidos, con responsabilidad sobre Afganistán, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Un portavoz de los líderes talibanes de Afganistán dijo en Twitter el lunes que un ataque estadounidense había alcanzado una casa en el distrito Sherpur de Kabul.

“Las agencias de seguridad e inteligencia del Emirato Islámico investigaron el incidente y descubrieron que el ataque fue realizado por drones estadounidenses”, según el portavoz, Zabihullah Mujahed. No proporcionó información sobre las bajas. Condenó el asalto como “una clara violación de los principios internacionales”.

Una operación exitosa permitiría a la administración Biden reivindicar su controvertida afirmación de que Estados Unidos aún podría atacar objetivos terroristas después de sacar a las tropas estadounidenses de Afganistán.