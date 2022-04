Macabro hallazgo: Encuentran dos cadáveres en las vías del Metro en Nueva York

Una de las líneas del Metro de Nueva York tuvo que ser interrumpida este miércoles luego de que el conductor del tren descubriera dos cadáveres en las vías cuando se acercaba a una estación en el condado de Brooklyn.

El maquinista descubrió los cuerpos sobre las 7:30 de la mañana, una hora pico en la que miles de neoyorquinos usan el Metro para ir a sus trabajos o centros de estudio.

Los cadáveres se encontraban en las vías de la línea 3 del Metro, en la estación Sutter Ave-Rutland Road, en el vecindario de Brownsville.

Según el canal 7 de la cadena ABC, todavía no se ha podido determinar la identidad ni el género de los cadáveres debido al estado en el que se encuentran.

De acuerdo con datos preliminares de la Policía, podría tratarse de dos grafiteros que estaban en el túnel, un lugar conocido por el arte del grafiti.

Hombre no será acusado de homicidio, por haber lanzado a mujer a vías del Metro

El hombre acusado por la muerte de una mujer asiática a la que empujó a las vías del Metro en momentos en que se acercaba a la céntrica estación de Times Square el pasado 15 de enero, no se enfrentará a los tribunales tras ser declarado no apto para un juicio y será recluido en una institución psiquiátrica de forma indefinida.

Simon Martial, un vagabundo de 61 años que sufre esquizofrenia, fue acusado por la muerte de Michelle Go, pero una evaluación médica determinó que no es apto para ser juzgado.

La Fiscalía de Manhattan no impugnó la decisión médica y se mostró de acuerdo con que fuera enviado a la institución, señala el diario The New York Times.

La evaluación fue realizada por psiquiatras del hospital Bellevue, según su abogado H. Mitchell Schuman.