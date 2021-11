Putin ‘no se anda con juegos’ y avisa a EU y aliados: manténganse fuera de Ucrania

Vladimir Putin tiene un mensaje para Estados Unidos y sus aliados: Moscú no tolerará la expansión progresiva de sus fuerzas armadas en Ucrania.

Eso es lo que le ha dicho a la canciller alemana, Angela Merkel, y a otros funcionarios occidentales que lo han llamado en los últimos días para advertirle de lo que dicen es una nueva acumulación de tanques y tropas cerca de la frontera con su vecino que tiene a Washington y algunas otras capitales preocupadas de que el presidente ruso podría estar planeando una repetición de la invasión de 2014.

En Moscú, altos funcionarios y otras personas cercanas al liderazgo señalan que el Kremlin tiene como objetivo dejar en claro que cualquier paso occidental adicional para proporcionar armas o ampliar las instalaciones militares en Ucrania cruzaría la línea roja de Rusia.

“Puede que la membresía formal en la OTAN nunca suceda, pero la expansión militar en el territorio ya está en marcha, y esto realmente representa una amenaza para la Federación de Rusia”, remarcó Putin el mes pasado.

La arriesgada situación en Ucrania se produce cuando el Kremlin se ha enfrentado con Europa por el suministro de energía y los migrantes que intentan ingresar a la UE desde su aliado Bielorrusia. Las medidas reflejan una profunda convicción en Moscú de que el poder en declive de un Estados Unidos dividido por la división doméstica y la inminente salida de Merkel, una vez la voz dominante de Europa, limita el potencial de un retroceso occidental coordinado, según personas cercanas al liderazgo ruso.

“Es una gran preocupación”, dijo el viernes por la noche el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en respuesta a una pregunta sobre la situación en la frontera con Bielorrusia. “Comunicamos nuestras preocupaciones a Rusia. Comunicamos nuestras preocupaciones a Bielorrusia. Es un problema.”

Rusia no tiene la intención de iniciar hostilidades con Ucrania ahora, pero quiere demostrar que está lista para usar la fuerza si es necesario, comentaron las fuentes. Para Putin, la perspectiva de fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en suelo ucraniano es un escenario de pesadilla, por lo que hará cualquier cosa para detenerlo, afirmó una persona cercana al liderazgo ruso.

“Rusia aplicará presión donde pueda”, opinó Andrey Kortunov, director del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales, fundado por el Kremlin. “Existe una preocupación real por las actividades de la OTAN en Ucrania. Esta es una medida preventiva”.

Rusia realizó por última vez una gran concentración cerca de Ucrania en la primavera, lo que generó advertencias de Occidente. El Kremlin anunció un retroceso de sus fuerzas después de que Biden llamara a Putin y acordara una reunión cumbre, que tuvo lugar en junio.

Esta vez, Estados Unidos advirtió a sus socios europeos sobre el riesgo de una nueva operación militar, aunque el número de tropas hasta ahora parece estar muy por debajo de los aproximadamente 100 mil involucrados en la primavera.

La última evaluación de Estados Unidos se basa en evidencia disponible públicamente, según funcionarios familiarizados con el pensamiento de la administración. Sin embargo, algunos gobiernos europeos no están tan seguros de que una invasión sea una amenaza inminente y ven el objetivo principal de Moscú como la intimidación, dijeron funcionarios europeos.

El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró este viernes que planea hablar con Putin en los próximos días sobre la crisis de Ucrania. Los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa de Francia dijeron a sus homólogos rusos en una reunión en París que cualquier nuevo ataque contra Ucrania tendría “graves consecuencias”, según un comunicado.

Rusia ha sobrevivido a años de sanciones

Después de siete años de sanciones occidentales en constante aumento y con reservas financieras en niveles récord, el Kremlin ha demostrado hasta ahora que puede resistir todas las presiones, excepto las más severas, que Occidente podría imponer, según personas cercanas al liderazgo. Una ofensiva de años contra los oponentes ha erradicado cualquier amenaza política en casa.

El portavoz Dmitry Peskov desestimó los informes sobre las preocupaciones de Estados Unidos sobre una invasión planificada como “esfuerzos vacíos e infundados para exacerbar las tensiones”, repitiendo declaraciones anteriores de que los movimientos de tropas en su propio territorio son un asunto interno.

“La presencia de tropas rusas cerca de la frontera nos permite compensar los riesgos”, dijo Svetlana Zhurova, vicepresidenta del Comité de Asuntos Internacionales en la cámara baja del parlamento. “Es un elemento disuasorio”.

Un alto funcionario de inteligencia occidental señaló que las intenciones de Rusia siguen sin estar claras, pero con las fuerzas lo suficientemente cerca de la frontera para ser utilizadas rápidamente y la historia de acción militar de Moscú contra sus vecinos, Estados Unidos y sus aliados deben considerar todas las posibilidades.

El secretario de Estado, Antony Blinken, indicó que Estados Unidos sigue preocupado por la acumulación de tropas.

“No puedo hablar de las intenciones de Rusia. No sabemos cuáles son. Sería un grave error que Rusia repitiera lo que hizo en 2014″, advirtió.

Si bien Ucrania no es miembro de la OTAN y no hay tropas de la alianza con base permanente allí, los funcionarios de Moscú citan lo que ven como una serie de recientes signos preocupantes de vínculos militares más estrechos entre Estados Unidos y sus aliados y la ex república soviética.

En una visita a Kiev el 19 de octubre, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo que “ningún tercer país tiene derecho a veto sobre las decisiones de membresía de la OTAN”. Más tarde, el mes pasado, Ucrania utilizó por primera vez un dron fabricado por Turquía, miembro de la OTAN, para atacar un obús separatista respaldado por Rusia en respuesta a un ataque que mató a un soldado e hirió a otro.