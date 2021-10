Caso Gabby Petito: Hallan muerto Brian Laundrie, principal sospechoso del asesinato

El FBI identificó en una reserva natural de Florida los restos humanos de Brian Laundrie, uno de los principales sospechosos en la muerte de su novia Gabby Petito.

Ella desapareció mientras la pareja en un viaje por carretera a través del país.

Los restos, una mochila y un cuaderno que se cree pertenecen a Laundrie fueron descubiertos el miércoles en un parque natural de Florida, según el FBI. El área donde fueron encontrados había estado bajo el agua durante búsquedas anteriores.

La oficina del FBI en Denver dijo en un comunicado de prensa que una comparación de los registros dentales confirmó que los restos eran Laundrie. El abogado de sus padres, Steve Bertolino, también confirmó en un comunicado que les dijeron que los restos eran los de su hijo.

“No tenemos más comentarios en este momento y les pedimos que respeten la privacidad de Laundrie en este momento”, dijo el comunicado.

El FBI no precisó la causa de la muerte. No está claro cuánto tiempo pudieron haber estado sumergidos en agua los restos.

El descubrimiento de los restos concluyó una búsqueda masiva que involucró a las fuerzas del orden federales, estatales y locales que comenzó poco después de que Laundrie desapareciera el 14 de septiembre, dos semanas después de que el joven de 23 años regresara solo a la casa de sus padres en North Port, Florida.

Sin embargo, la investigación sobre el asesinato de Petito aún no ha concluido. Pero solo Laundrie ha sido identificado por los agentes del orden como una persona de interés en el caso.

La familia de Petito denunció su desaparición el 11 de septiembre, lanzando una búsqueda que atrajo la atención de los medios de todo el mundo y, en el caso de Laundrie, se centró principalmente en el parque natural de Carlton Reserve cerca de la casa de Laundrie. Es un área pantanosa y densamente boscosa que alberga caimanes, coyotes, gatos monteses, serpientes y muchas otras criaturas.

La pareja se conoció cuando eran adolescentes en Long Island, Nueva York, y más recientemente se mudó a la Costa del Golfo de Florida para vivir con sus padres.

Primero ganaron seguidores en línea durante su viaje en una camioneta Ford Transit, la cual utilizaron para realizar videos llenos de escenas felices, los cuales pueden haber ocultado problemas más profundos.

Después de la desaparición de Petito, el caso se convirtió en una verdadera obsesión por los crímenes en las redes sociales.

El intenso enfoque en el caso de Petito ha llevado a renovados pedidos para que las personas presten mayor atención a los casos que involucran a mujeres indígenas desaparecidas y otras personas de color. Petito, de 22 años, era blanca.

Su cuerpo fue encontrado el 19 de septiembre en el borde del Parque Nacional Grand Teton de Wyoming, que la pareja había visitado. El forense concluyó que murió estrangulada y que su cuerpo había estado donde fue encontrado durante tres o cuatro semanas.

La pareja fue detenida el 12 de agosto por la policía en Moab, Utah, después de que tuvieron un altercado físico, pero no se presentaron cargos por violencia doméstica. El departamento de policía está llevando a cabo una revisión interna para determinar si se siguió la política.

Laundrie regresó a casa solo el 1 de septiembre en la camioneta que la pareja tomó en su viaje, que luego fue incautada por las autoridades. Fue reportado como desaparecido después de decirles a sus padres que iba a hacer una caminata en Carlton Reserve.

Docenas de pistas no confirmadas llegaron a las autoridades sobre la detección de Laundrie desde Wyoming hasta Appalachian Trail, pero ninguna dio resultado.

Los restos fueron encontrados el miércoles cuando las búsquedas se concentraron en el cercano Parque Ambiental Myakkahatchee Creek, donde se encontró un Ford Mustang que Laundrie condujo hacia el desierto. Ese parque está directamente adyacente a la Reserva Carlton, los cuales están a unas 35 millas (56 kilómetros) al sur de Sarasota, Florida.

Laundrie fue señalado en una acusación federal de Wyoming por uso no autorizado de una tarjeta de débito, que alega que Laundrie usó una tarjeta de Capital One Bank y el número de identificación personal de alguien para realizar retiros no autorizados o cargos por valor de más de mil dólares. No dice a quién pertenecía la tarjeta ni qué tipo de cargos se realizaron.

Si Laundrie hubiera vivido, esa acusación habría permitido a las autoridades arrestarlo.