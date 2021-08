¿Qué podemos esperar de los talibanes? Esto dice Enrique Baltar

El doctor en historia y especialista en Medio Oriente, Enrique Baltar, dijo en La Silla Roja lo que se puede esperar de los talibanes.

Agregó que son de dudar las promesas de los talibanes sobre el respeto a las mujeres y tranquilidad en el país.

“En estos primeros momentos el talibán está jugando una carta, que muchos pudieramos pensar poco creíble y confiable, pero se está jugando una carta de mandar un mensaje de cierta tranquilidad, en el sentido de que la restauracion del poder talibán no va a remitir a lo que fue el emirato de los años 90″, dijo el especialista en la charla con Leonardo Kourchenko y Jorge Berry.

“Las primeras declaraciones y conferencias de prensa que han dado los voceros están haciendo promesas, que pueden resultar muy dudosas a partir de lo que conocemos de la historia pasada de este movimiento en el sentido de que no habrá persecuciones contra los colaboradores del gobierno anterior, y esto es un punto muy importante en como puede evolucionar la relación del talibán hacia el exterior, no va a significar una amenza para los países vecinos, se entiende que Afganistán no va a volver a ser ese centro de su versión islamista que fue durante los años 9, incluso se habla de que se respetará el derecho de la mujer a la educación, al trabajo, dentro de los marcos de la ley islamica y esto implica una cuestión extraordinariamente vaga que puede decir mucho y nada porque en la sociedad islamica podemos encontrar matices de cómo se aborda el problema de la mujer, desde las más liberales hasta las más retrógradas”, agregó en el programa de El Financiero Bloomberg.

Pese a las promesas del régimen talibán, el especilista indica que este no será un gobierno democrático.

“En lo esencial, el proyecto político del talibán no parece cambiar, la idea de restablecer el emirato es muy clara, la idea de no compartir el poder también parece serlo. Los voceros han insistido que Afganistán no va a ser un modelo democrático porque el modelo democrático no tiene nada que ver con las raíces culturales del país, por tanto esta idea que vemos en muchos escenarios postconflictos de elecciones libres, multipartidistas, con la participación de todas las partes, en el caso de Afganistán no tiene la menor posibilidad de suceder”, consideró el experto.

“Una de las razones por las que esto no va a suceder es porque en esos otros conflictos se llega a un acuerdo por la imposibilidad de una de las partes de ganar ese conflicto, pero en este caso la victoria del régimen talibán ha sido bastante y el desplome del gobierno afgano, pues hacen mucho más fácil para el talibán esta situación”, detalló.