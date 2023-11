Exness: el bróker que ofrece un acceso real a las ganancias

Para muchos traders, la experiencia en los mercados financieros se empaña cuando se enfrentan a la tarea de acceder a sus propios fondos ya que suelen lidiar con procesos tediosos y tiempos de espera prolongados. Si bien estas medidas pueden derivarse de los protocolos antifraude y antilavado de dinero hay un tema sensible que deteriora la relación entre bróker y el trader.

Retiros sin interrupciones, pioneros en el sector

Para abordar esta frustración, el bróker de múltiples activos Exness desafió el sistema convencional de solicitudes de retiros y presentó una solución innovadora para ofrecer una experiencia ininterrumpida con retiros y depósitos sin complicaciones.

Exness aprovechó sus capacidades avanzadas de tecnología y automatizó sus operaciones de backend. Reinventó el procesamiento manual de las solicitudes de retiro con controles sofisticados las 24 horas para aislar acciones sospechosas o fraudulentas. De esta manera es capaz de reconocer las solicitudes legítimas y procesarlas lo antes posible.

Reducir los dolores de cabeza de los traders

La postura de Exness de ofrecer una experiencia de trading sin interrupciones abarca una gran variedad de funciones y productos para mejorar las condiciones de las operaciones y reducir los efectos de la incertidumbre del mercado.

Durante los eventos de alta volatilidad, los traders pueden enfrentarse a inestabilidad en los spreads y a deslizamiento, pero mantener los spreads ajustados y la ejecución instantánea es muy complejo. Para ocuparse de ello, el motor de trading de Exness utiliza sofisticados algoritmos que controlan los datos procedentes de varias fuentes de mercado. Estas garantizan que los clientes reciban las condiciones más favorables en todas las posiciones. Y para mantener los spreads ajustados, incluso en operaciones de gran tamaño, los algoritmos del bróker determinan la necesidad de liquidez adicional para satisfacer cualquier afluencia de demanda.

Otra área problemática para los traders son los stop outs, que hacen que los traders sufran pérdidas cuando los mercados experimentan picos temporales en los precios. Los stop outs se producen cuando los fondos de los clientes no pueden cubrir las pérdidas de las posiciones abiertas. Para minimizar el riesgo Exness desarrolló la protección contra stop out, calculándolo con base en el precio medio en lugar del precio de compra o de venta y, de esta manera, protege contra la liquidación no deseada.

Prácticas comerciales éticas

Para Exness, la promesa de crear un entorno de trading justo donde sus clientes puedan operar con seguridad es uno de sus principios fundamentales y una de las razones de su éxito continuo.

Esta dedicación a la transparencia e integridad, combinada con una fuerte ética empresarial, ha impulsado a Exness a convertirse en el bróker de multi-activo más grande del mundo, con más de 4 billones de dólares en volumen de operaciones mensual y más de 600,000 clientes activos.