America best of best awards reconoce a Harry’s con su nominación

Harry’s Steakhouse and Raw Bar, ubicado en las ciudades de Cancún, Playa del Carmen, Acapulco y Ciudad de México, ha surgido como una verdadera joya culinaria que ha dejado una marca imborrable en el escenario gastronómico de México. Su reciente nominación a los prestigiosos premios America Best of Best Awards en Dubai es un testimonio elocuente de su excelencia en el mundo de la restauración.

Desde el momento de su apertura, Harry ‘s Steakhouse and Raw Bar ha conquistado los paladares más exigentes gracias a su enfoque implacable en la calidad y la innovación culinaria. Su variada carta es un reflejo de su compromiso inquebrantable con la excelencia, ofreciendo una selección de cortes de carne exquisitos y una amplia gama de platos de mariscos frescos que deleitan a los amantes de la buena comida.

Cortesía Grupo Anderson's

Un punto culminante que merece destacarse es su raw bar, un espacio donde los mariscos más frescos se presentan con orgullo. Las ostras, los cangrejos, los camarones y otros tesoros del mar son preparados con maestría, brindando a los comensales una experiencia culinaria verdaderamente memorable.

La nominación de Harry’s Steakhouse and Raw Bar a los America Best of Best Awards es un reconocimiento merecido a su compromiso incansable para superar las expectativas de sus invitados. Su servicio impecable, su ambiente acogedor y su atención meticulosa a los detalles han contribuido significativamente a su estatus como uno de los mejores restaurantes de la nación.

Este restaurante se ha convertido en un destino favorito tanto para aquellos que buscan una cena romántica como para aquellos que desean celebrar ocasiones especiales en un ambiente elegante y sofisticado. La nominación a los America’s Best of Best Awards valida la pasión y el esfuerzo constante que el equipo de Harry’s Steakhouse and Raw Bar ha invertido en ofrecer una experiencia gastronómica excepcional.